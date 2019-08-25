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星培搭飛機…別人錢包滾來腳邊　「見5000現金收起來」下場曝光！

記者鄭又菡／綜合報導

Jasper星培是知名YouTuber，早期因為遊戲直播的影片而累積高人氣，現在影片內容則更為生活化，還分享許多大尺度題材的影片，深受眾多粉絲喜愛。25日，他在臉書上透露一件搭飛機時「差點被當作小偷」的故事，引起許多網友間的熱議，甚至還有回應，「不是差一點成為小偷，你已經是了！」

▲星培。（圖／翻攝自星培臉書）

▲星培是知名YouTuber，擁有66萬訂閱數。（圖／翻攝自星培臉書）

星培透露在搭飛機時，因亂流把他從睡夢中搖醒後，發現一個錢包滾在自己的兩腳之間，可是當時並不知道錢包的主人是誰，裡面還有5千多塊的現金，於是自己內心很糾結，「我要交給空服員嗎？還是我自己收下好了？」但，他還是把那個不屬於自己的錢包收起來了。

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半小時後，星培發現坐在正前方的先生在找那個遺失的錢包，而他也開始慌張，不知道怎麼跟對方解釋，「別人會不會以為我是扒手？我會不會被航警抓走？我很想還給先生，但好怕被當成小偷。」最後，他像對方承認並解釋這個過程，而對方認為東西找回來就好了，沒有跟他計較，但他羞愧表示，「我內心的羞愧感真的很想跳下飛機！」

當飛機抵達後，星培表示自己刻意最後一個才離開飛機，空姐甚至對他挖苦，「這位先生，你今天很幸運喔！」他認為自己是真的很幸運，因為對方沒有吿他侵佔，但也知道自己在別人眼裡，或許就是一個小偷，但他願意負責，「如果有航警或是任何法律需求，我都願意配合。」其實，他起初很猶豫要不要把事情說出來，因為認為自己很羞恥，還可能因此遭到解約，但還是認為自己應該對整件事負責，要自己永遠記得這一天，「別讓貪婪再次支配我的行爲！」

▲星培。（圖／翻攝自星培臉書）

▲星培PO文懺悔「貪婪」行為。（圖／翻攝自星培臉書）

貼文一出後，立刻引發網友正反兩極的回應，有網友不領情的表示，「無法理解！你知道賺錢有多辛苦，居然會想把別人的辛苦錢佔為己有」、「不是差一點成為小偷，你已經是了！如果大哥沒有尋找他的包，我看你應該不會主動歸還吧」、「你一直不想面對你是小偷這件事欸」、「粉專該改名叫 Thief（小偷）星培。」但還是有粉絲幫忙緩頰，「佩服你的勇氣，做了又承認自己錯誤已經很不容易！」

▲星培。（圖／翻攝自星培臉書）

▲星培。（圖／翻攝自星培臉書）

▲星培。（圖／翻攝自星培臉書）

▲星培PO文懺悔「貪婪」行為，引發網友正反兩極的回應。（圖／翻攝自星培臉書）

星培公開搭飛機差點成為小偷的經歷，同時提到擔心坦承此事可能會因此遭到解約，對此，經紀公司「狂人娛樂」發表聲明，「針對此次突發事件，若日後相關人員有任何異議之處，Jasper星培也願意協助及配合後續處置，造成任何影響，再次致歉，特此聲明。」

【狂人娛樂聲明書】

「感謝廣大觀眾一直以來對Jasper星培的支持及厚愛。針對Jasper星培於2019年8月25日Facebook發文提及「我在飛機上差點成了小偷」事因當時，機上遇亂流，意外拾獲包包一只，未即時交還遺失者當事人，造成對方不必要之緊張，後亦與當事人溝通並將拾獲物品平安交還對方。針對此次突發事件，若日後相關人員有任何異議之處，Jasper星培也願意協助及配合後續處置，造成任何影響，再次致歉，特此聲明。」

▲▼星培公司狂人娛樂發表聲明。（圖／翻攝自臉書／星培）

▲星培公司狂人娛樂發表聲明。（圖／翻攝自臉書／星培）

▼星培臉書全文

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