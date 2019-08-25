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具惠善「簽給安宰賢公司」　心碎幕後曝光：她6月還在挽回婚姻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具惠善與老公安宰賢結婚3年，夫妻倆卻在8月撕破臉，她心痛表示遭丈夫嫌棄「乳頭不夠性感」，令同為女人的大批網友氣憤不已，男方形象跌落谷底。事實上，她6月才剛與老公的經紀公司HB娛樂簽約，韓媒25日再度提出疑問，若兩人關係早已降至冰點，為何她還要簽給男方的公司？此結論也讓網友心疼認為「她直到6月仍試圖挽回婚姻」。

▲▼具惠善6月才剛簽給安宰賢經紀公司。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善6月才剛簽給安宰賢經紀公司。（圖／翻攝自HB娛樂）

具惠善6月初透過官方聲明，透露自己已經簽給HB娛樂，與老公安宰賢親上加親。她當時受訪表示，「希望我做的事不會給老公造成困擾，未來也想在演技上更集中，所以換了公司。」當天有記者問她，丈夫有沒有給什麼應援？她淡定地回答「他不知道，我沒說。」

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▲▼具惠善受訪時自嘲「很難見老公一面」，記者都不知情還被她逗笑。（圖／翻攝自HB娛樂）

▲具惠善受訪時自嘲「很難見老公一面」，記者都不知情還被她逗笑。（圖／翻攝自HB娛樂）

夫妻倆關係在6月出現危機有跡可循，具惠善當天自爆「安宰賢最近在運動，忙著鍛鍊身體跟準備戲劇作品，要見他一面非常難。沒什麼事的話，不太會說，但今天新聞出了的話，他應該就知道我們（與記者）說什麼了。」當時所有人都不知情兩人關係觸礁，記者還被她的一席話逗笑。

▲具惠善和安宰賢現在準備離婚手續。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲具惠善和安宰賢現在準備離婚手續。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

具惠善6月簽給安宰賢公司，這個舉動也被網友視為「她試圖挽回老公的心」、「看起來具惠善愛得更多」、「是因為見老公一面太難，才乾脆簽給同家公司嗎」、「好難過」。

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