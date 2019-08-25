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小海綿來接機！　Angelababy手牽2歲兒…車門一開「母子緊抱」暖炸

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy和黃曉明被傳婚變，老公透過工作人員警告「再有下次就準備律師函了」，夫妻私下一舉一動成了外界追逐焦點。她日前現身上海機場，除了服裝穿搭引人矚目，更被粉絲目擊兒子小海綿前來接機，母子溫馨互動立即被捕捉。

▲▼小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲Angelababy現身機場，兒子小海綿來啦。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy身穿螢光綠上衣，搭配超短褲露出逆天長腿，不過戴口罩和帽子，不讓人見到妝容。她從VIP通道出關，此時2歲兒子小海綿在保姆陪同下前來接機，一路上緊牽兒子的手，搭車回到豪華公寓後，車門一開再度被捕捉到兒子躺她懷中的模樣，為了放開漸漸長大的兒子，連彎腰都變得困難，母子倆下車後，見兒子手指著車上的東西，仍一把牽緊兒子進門。

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▲▼小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲▼小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲Angelababy一直牽著兒子的手。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲▼小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲回家畫面也被捕捉，車門一開兒子躺Angelababy懷中。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲▼小海綿接機Angelababy。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

▲Angelababy牽著小海綿進門。（圖／翻攝自微博／爆料很猛的阿飛）

生娃後復出的Angelababy對孩子仍照顧有加，時常被捕捉到和小海綿一起去玩的身影，連拍戲、出國也盡量把孩子帶在身邊。她過去受訪時說：「孩子的童年只有一次。」因此她無論工作再忙，都希望多留時間陪在兒子身邊。

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關鍵字

Angelababy, 黃曉明, 小海綿, BABY

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