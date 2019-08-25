記者蔡琛儀／台北報導

歌壇美魔女談詩玲近日推出新專輯《大阪小雨》，她和老公育有兩個小孩，先前大兒子曾在捷克唸書，她也和好姐妹一起跟團到捷克旅遊，並住進位於布拉格一間古色古香的百年古堡改建的飯店，沒想到竟遇上曾在此自殺身亡的女歌唱家鬼魂搗亂。

▲談詩玲先前到捷克旅遊竟撞鬼。（圖／豪記提供）

她一進到房間就先去洗澡，洗到一半突然聽到浴室門外傳來陣陣敲門聲，還聽到好姐妹喊：「妳不要唱歌唱這麼大聲啦！」她心裡狐疑，洗完後好姐妹問她：「妳什麼時候會唱捷克文跟義大利文的歌啊？」她覺得莫名其妙：「我不會啊！我只會唱英文跟國語、台語，妳是不是聽錯了？」

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後來換閨蜜去洗澡，談詩玲原本悠閒的躺在床上看電視，突然聽到一個女聲高唱外國歌曲，她一聽立刻把房間內所有燈都打開，電視聲音轉到最大聲，和閨蜜把衣服穿好方便隨時逃出去，兩人也徹夜不敢睡覺，不斷聊天直到天亮。

隔天旅行團集合時，談詩玲連忙問導遊這間飯店以前是否經歷過什麼事，導遊說曾做為歌劇院、美術館，她告訴導遊昨晚聽到房間有女高音在唱歌，導遊一聽臉色微變，直到其他團員不在才緩緩說：「其實有個女高音的歌后在那邊自殺，鬼魂沒散去，那個古堡一直有傳聞，但因為是個很有價值的古堡，旅這團還是會安排去體驗，剛剛人多不好意思說。」兩人聽完後嚇得花容失色。

▲談詩玲常和好友相約四處旅遊。（圖／豪記提供）

也因為這樣，後來談詩玲只要在外面住飯店，睡覺時一定把燈全打開，必帶眼罩、耳塞，電視機聲音也會開到最大聲，並事先跟同房的室友預告要帶眼罩，她打趣說，「反正眼不見為淨，就睡我的，如果有任何狀況燈是亮的，可以馬上反應。」

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