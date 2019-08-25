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林俊傑突收到「神秘信」！　打開一看...滿滿洋蔥暖哭5萬人

記者翁子涵／台北報導

林俊傑24日在貴陽舉辦「聖所2.0」第55場演唱會，一開場，他開心說：「貴陽的朋友好久不見！上次見面還是七年前了，你們想我嗎？」引發全場尖叫，這次聲量可說是這套巡演以來最為震撼的一次，原來貴陽站是目前為止入場人數最多的一場，共計近五萬人齊聚，創造了「聖所」的新紀錄。

▲林俊傑貴陽的歌迷特地佈置「The One初心 回饋展」。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑貴陽的歌迷特地佈置「The One初心 回饋展」。（圖／JFJ Productions提供）

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為了迎接林俊傑，貴陽歌友會的歌迷送上貴州的特色蠟染折扇和方巾，更佈置了「The One初心 回饋展」，濃縮林俊傑出道16年來的點滴回憶，特別的是，林俊傑收到一封來自翁座小學的感謝信，原來是歌友會以他的名義做公益，把淨水設備和樂器等愛心物資送到當地小學，讓林俊傑感動不已直說：「爽爽的貴陽！對的時間點，是當你在我身旁！我愛你！」

▲林俊傑收到感謝信，原來是歌迷以他的名義做公益。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑收到感謝信，原來是歌迷以他的名義做公益。（圖／JFJ Productions提供）

巡演以來，歷經1年半的時間，累計近120萬觀眾，讓林俊傑感觸良多，分享在巡演的過程中見到了好多熟悉和新的面孔，「每張我愛過的臉，每個交錯和無緣，都是因為某個決定、某個選擇，我相信也是一種命運的安排」，他透露這也正是新單曲《對的時間點》的創作靈感，該首歌將在26日正式上線。

談到創作心路歷程，林俊傑坦言：「之前我做音樂，會比較像是交作業一樣，每年都要有一張專輯。而現在，我的音樂比較像是在生活中陪伴著我，一步一步行走的朋友。我會把每一個遇見，我的感觸，將故事寫成我們。」

▲▼林俊傑24日於貴陽開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑24日於貴陽開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑24日於貴陽開唱。（圖／JFJ Productions提供）

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