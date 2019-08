許維恩「窩男友胸膛」約會私照被PO上網！　頭靠頭調情…呂銳隔空告白閃炸

記者潘慧中/綜合報導

許維恩2017年和KID(林柏昇)分手後,和馬來西亞籍師弟呂銳傳出緋聞,雙方一開始都未承認,但曖昧情藏都藏不住,男方25日大方PO出私下約會的甜蜜照,小倆口隔空互傳「愛心」告白,直接閃瞎一票粉絲!

▲▼許維恩和呂銳越愛越大方。(圖/翻攝自Instagram/cedric_loo)



照片中,可以看到許維恩身穿牛仔外套,內搭貼身背心,全黑下半身剛好和包包相呼應,她嘟嘴窩進呂銳的胸膛撒嬌,男友親暱地搭起她的肩膀,頭靠頭入鏡,下一秒她調皮地把棉花糖塞進男友口中,互動甜蜜又搞笑。

▲▼許維恩、呂銳約會照曝光。(圖/翻攝自Instagram/cedric_loo)



可能是已經有段時間沒見面,呂銳在Instagram用英文寫下:「Half of me is missing...And what's left is missing you.」女友2小時後也在底下留言回應:「Miss you.」字裡行間訴說對彼此的無盡思念。

▲許維恩、呂銳隔空告白調情超閃。(圖/翻攝自Instagram/cedric_loo)



事實上,呂銳當初強調和許維恩是「生意上的夥伴」,他5月底突然大方告白放閃,「在我什麼都不是的時候,妳總是在我身邊鼓勵給我正能量。當別人看不起我,說我不是的時候,妳都會用力幫我平反回去。在我被罵、被欺負的時候,妳總是第一個站出來幫我擋風遮雨。」獲得不少網友祝福。