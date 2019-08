【迪士尼D23】《冰雪奇緣2》故事關鍵曝光！導演證實：解密首集2大謎團

記者洪文/綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》(Frozen 2)在迪士尼D23博覽會舉辦記者會,不僅公布全新海報、劇照,同時雙導演珍妮佛李(Jennifer Lee)、克里斯巴克(Chris Buck)證實,續集將與首集結局緊扣相連,並且將解密首集2大謎團。

▲《冰雪奇緣2》全新海報。(圖/翻攝自Twitter/Walt Disney Studios)



請繼續往下閱讀...

導演珍妮佛李、克里斯巴克透露,《冰雪奇緣2》延續《冰雪奇緣》首集結局的2大謎團,一開始將圍繞在艾莎(Elsa)為何具有特殊能力而她的妹妹安娜(Anna)卻沒有的真正原因,並且探討他們父母在經歷船難失蹤之後的真實去向,成為推動續集故事發展的開端。

這次《冰雪奇緣2》加入2位全新配音卡司陣容,《西方極樂園》伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)在片中為「Iduna女王」配音,也就是艾莎與安娜的母親。而《黑豹》史達林布朗(Sterling K. Brown)為全新角色「瑪蒂亞斯中尉」配音,為待在北歐王國艾倫戴爾超過30年的士官長。

▲《冰雪奇緣2》Iduna女王。(圖/翻攝自Twitter/Walt Disney Studios)



外界最關心《冰雪奇緣2》的故事內容,導演珍妮佛李暗示森林場景是個重大轉變的地方,無論你想要或是不要,變化都會隨之而來,身邊的關係將被受到考驗,任何你曾經有過的想法都證明是錯的,一度認為很強大的能力瞬間不足,而且很容易迷失,「Relationship」將是《冰雪奇緣2》最重要的故事關鍵。

導演克里斯巴克補充表示:「我們不能告訴你,他們是否解開了過去的謎團,或是艾莎是否找到關於她具有力量的答案,但我們可以告訴你,《冰雪奇緣2》故事更龐大、更具史詩性,更重要的是《冰雪奇緣》首集結尾、《冰雪奇緣2》接續的故事緊扣相連,構成一個完整的故事。」

▲《冰雪奇緣2》瑪蒂亞斯中尉。(圖/翻攝自Twitter/Walt Disney Studios)



此外,《冰雪奇緣2》確定有2首新歌《Into the Unknown》以及《Some Things Never Change》,許多人都期待可以超越《Let It Go》,紅遍大街小巷。

《冰雪奇緣2》首集主角們艾莎、安娜、阿克、雪寶、漢斯全員回歸,並加入新角色將由《黑豹》中帝查卡國王弟弟、反派齊爾蒙格父親的史達林布朗獻聲。

《冰雪奇緣2》將於11月21日在台上映。