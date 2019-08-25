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【迪士尼D23】《冰雪奇緣2》故事關鍵曝光！導演證實：解密首集2大謎團

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》（Frozen 2）在迪士尼D23博覽會舉辦記者會，不僅公布全新海報、劇照，同時雙導演珍妮佛李（Jennifer Lee）、克里斯巴克（Chris Buck）證實，續集將與首集結局緊扣相連，並且將解密首集2大謎團。

▲▼《冰雪奇緣2》劇照，《冰雪奇緣2》海報，《冰雪奇緣2》首圖。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

▲《冰雪奇緣2》全新海報。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

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導演珍妮佛李、克里斯巴克透露，《冰雪奇緣2》延續《冰雪奇緣》首集結局的2大謎團，一開始將圍繞在艾莎（Elsa）為何具有特殊能力而她的妹妹安娜（Anna）卻沒有的真正原因，並且探討他們父母在經歷船難失蹤之後的真實去向，成為推動續集故事發展的開端。

這次《冰雪奇緣2》加入2位全新配音卡司陣容，《西方極樂園》伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）在片中為「Iduna女王」配音，也就是艾莎與安娜的母親。而《黑豹》史達林布朗（Sterling K. Brown）為全新角色「瑪蒂亞斯中尉」配音，為待在北歐王國艾倫戴爾超過30年的士官長。

▲▼《冰雪奇緣2》劇照。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

▲《冰雪奇緣2》Iduna女王。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

外界最關心《冰雪奇緣2》的故事內容，導演珍妮佛李暗示森林場景是個重大轉變的地方，無論你想要或是不要，變化都會隨之而來，身邊的關係將被受到考驗，任何你曾經有過的想法都證明是錯的，一度認為很強大的能力瞬間不足，而且很容易迷失，「Relationship」將是《冰雪奇緣2》最重要的故事關鍵。

導演克里斯巴克補充表示：「我們不能告訴你，他們是否解開了過去的謎團，或是艾莎是否找到關於她具有力量的答案，但我們可以告訴你，《冰雪奇緣2》故事更龐大、更具史詩性，更重要的是《冰雪奇緣》首集結尾、《冰雪奇緣2》接續的故事緊扣相連，構成一個完整的故事。」

▲▼《冰雪奇緣2》劇照。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

▲《冰雪奇緣2》瑪蒂亞斯中尉。（圖／翻攝自Twitter／Walt Disney Studios）

此外，《冰雪奇緣2》確定有2首新歌《Into the Unknown》以及《Some Things Never Change》，許多人都期待可以超越《Let It Go》，紅遍大街小巷。

《冰雪奇緣2》首集主角們艾莎、安娜、阿克、雪寶、漢斯全員回歸，並加入新角色將由《黑豹》中帝查卡國王弟弟、反派齊爾蒙格父親的史達林布朗獻聲。

《冰雪奇緣2》將於11月21日在台上映。

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