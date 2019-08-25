邀請SpeXial合體？　曾沛慈鬆口可能性...最擔心這件事！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈推出新專輯《謎之音》，今天在西門町舉辦簽唱會，將在11月22日於台北國際會議中心開唱，她透露已和公司討論出三個嘉賓名單，但還沒正式邀約，她僅透露線索是「異性、都是天菜、名字都是三個字、沒合作過、好像是歌手也是演員」 。

▲▼曾沛慈今天在西門町舉辦簽唱會。（圖／記者季相儒攝）

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由於她過去演出《終極》系列，和SpeXial有著好交情，被問到這次演唱會有沒有考慮邀SpeXial，她驚呼：「好像可以考慮欸！」不過她又擔心到時有空來的團員只有幾個人，「這樣他們上台會很難自我介紹吧！」

她宣告即將為演唱會開始運動、控制飲食，不過她忙著宣傳新專輯和準備演唱會，她坦言想看看工作表，如果有空閒時間想自己一個人開車出去兜風透氣，找間民宿入住放鬆。

▲曾沛慈近期忙著宣傳新專輯和準備演唱會。（圖／記者季相儒攝）

曾沛慈今天一連演唱《怎麼能這樣》、《沒什麼不能愛》及夯歌《大風吹》，她所屬亞神音樂特別獻上「女王權杖」加冕、認證曾沛慈專輯及演唱會大開紅盤的威儀，她開心拿著權杖，但還是有些害羞地說：「好像環球小姐喔！」

▼曾沛慈俏皮拿著公司送的「女王權杖」。（圖／記者季相儒攝）