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4歲Mia「想要妹妹」　楊銘威問：萬一又是弟弟怎麼辦？她妙答全場笑噴

記者李欣容／台北報導

楊銘威、林可彤今（25日）出席羅慧夫顱顏基金會公益活動，聊起育兒經話匣子停不下來，4歲的Mia看咘咘、波妞姊妹情深，竟向方志友、楊銘威說：「想要養『一隻』妹妹！」楊銘威問她萬一又是弟弟怎麼辦，沒想到Mia竟回：「送給別人就好了。」讓他哭笑不得。

▲▼林可彤、楊銘威「祖孫情深 用愛陪伴顱顏患童好好長大」記者會。（圖／記者張一中攝）

▲林可彤、楊銘威出席「祖孫情深 用愛陪伴顱顏患童好好長大」記者會。（圖／記者張一中攝）

林可彤的兒子Adam快兩歲，已經開始進入調皮年紀，她無奈每次吃飯都要哄好久：「當下理智線就會斷掉，我現在在學習不能發脾氣，他如果大哭又要花更多時間哄。」

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▲▼楊銘威「祖孫情深 用愛陪伴顱顏患童好好長大」記者會。（圖／記者張一中攝）

▲楊銘威帶孩子有一套。（圖／記者張一中攝）

楊銘威感同深受：「現在Mia吃的魚都說是我釣的，她就會說『爸爸釣的我要吃』！」連哄帶騙才能讓孩子順利完食。除此之外，楊銘威認為雖然自己小時候是被打到大，但現在愛的教育反而重要，打了效果也沒有比較好：「現在會叫她罰站，十秒就好，再問她知不知道做錯什麼。」

▲▼楊銘威「祖孫情深 用愛陪伴顱顏患童好好長大」記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Mia跟楊銘威說想要妹妹。（圖／記者張一中攝）

Mia已經4歲，但弟弟才1歲半，有時玩著玩著，Mia反而會被弄哭，楊銘威解釋：「雖然弟弟還小，但身高體重已經破表了，可能玩一玩壓到姊姊的手，或是頭去撞到姊姊。」

Mia羨慕咘咘有妹妹，曾跟夫妻倆說想要養「一隻」妹妹，楊銘威苦笑：「問她萬一又是弟弟怎麼辦，她說沒關係送給別人就好了！」但夫妻倆現在還沒打算生第三胎，認為現在這樣差不多了，倒是林可彤說老公還想生，且想要生3個，她對老公喊話：「你以為你娶的老婆是18歲嗎！」

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楊銘威, 林可彤, 方志友, Mia, 羅慧夫顱顏基金會

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