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進家門驚見友人屍體！　21歲富二代「收小1歲名模女友分手訊息」自殺

記者張筱涵／綜合報導

藝術品經銷商富二代凱夏赫特（Kai Schachter-Rich）被發現陳屍家中，疑似因為沒辦法接受和小1歲名模女友洛拉克里斯頓（Lola Crichton-Stuart）分手導致，得年21歲。

▲凱夏赫特和洛拉克里斯頓常在社群網站上放閃。（圖／翻攝自INSTAGRAM／lolabutee）

▲凱夏赫特和洛拉克里斯頓常在社群網站上放閃。（圖／翻攝自INSTAGRAM／lolabutee）

據外媒《DAILY MAIL》報導，洛拉克里斯頓傳訊息給凱夏赫特但一整天都沒有收到回覆，才會請對方友人喬登（Jordan Vickers）幫忙找。喬登直接前往凱夏赫特家，打了很多通電話都沒有被接起才會從一樓窗戶爬進去，怎麼一進門看到的卻是令人悲痛的身影，醫務人員在晚間10點22分左右抵達，不久後即宣布凱夏赫特死亡。

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警方隨後抵達開始調查命案現場，發現現場不只有威士忌還有大麻毒品，他們猜測凱夏赫特在洛拉克里斯頓傳簡訊提分手後，無法接受沒有女朋友的生活，才會喝酒吸毒後選擇上吊自殺。

洛拉克里斯頓得知前男友死訊後悲痛表示：「你教會我怎麼去生活和愛人，你是我的模範和巨星，我真的不敢想像沒有你的日子，一想到你一直默默承受著痛苦，我的心都碎了，我真希望我能做更多事情去救你，你讓這個世界變得更美好、更亮麗，我打從心底深深愛著你。」

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凱夏赫特, Kai Schachter-Rich, 洛拉克里斯頓, Lola Crichton-Stuart

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