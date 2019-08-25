朴敘俊跟他放閃「遊艇看夕陽」　粉絲興奮逮IG傳情：V也在！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴敘俊長相帥氣、斯文，出道以來演過多部戲劇，也因此結交一群好兄弟，他時常與好友外出、放鬆，24日便在IG上傳一段影片，迎面而來的正是《寄生上流》崔宇植，兩人不約而同在IG貼出相同背景、相同地點的「Lovestagram」，引來大批粉絲笑翻「公然放閃」，更被發現V也在場。

▲▼朴敘俊、崔宇植互拍放閃，還不約而同在IG貼文。（圖／翻攝自朴敘俊、崔宇植IG）



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朴敘俊24日於IG貼出在遊艇上放鬆出遊的影片，享受著海風吹撫，眼前看著夕陽美景，鏡頭一轉，卻照到另一方的崔宇植，且崔宇植也剛好在拿手機拍他，兩人默契十足，分別在IG貼上照片及影便，都沒有附上文字說明，立刻引來大批網友稱羨留言「Lovestagram」、「公然放閃」、「這一對我可已」。

▲除了朴敘俊、崔宇植相約出遊，V也在！（圖／翻攝自韓網）



特別的是，遊艇上其實不只朴敘俊、崔宇植兩人，防彈少年團近來處於休息期，V也被發現去找哥哥們遊玩，他25日曝光一張背光的照片，立刻被發現背景相同，粉絲也留言「果然有一起玩」、「V也在」。

▲朴敘俊跟崔宇植感情很好，今年還一起合演電影。（圖／翻攝自朴敘俊IG）