男友突當面提「前女友」！　小A辣反應全被拍…粉絲看哭：祝福

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「小A辣」認愛男友王聖富近2年，感情生活大多保持低調，小倆口近日難得同框，沒想到對方突然提起前女友，他不但沒有吃醋生氣，反而甜蜜告白，連好友木星都羨慕地說：「辣甜！」不少粉絲也感動祝福他早日修成正果。

▲▼小A辣認愛男友王聖富近2年。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



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被問到5個喜歡小A辣的原因，王聖富一一細數對方的優點，過程中毫無遲疑，首先他稱讚對方非常貼心，這是最吸引他的地方，其次，雙魚座的他很容易忘東忘西，但對方都很細心地幫忙打理好一切，再者。他坦言自己比較沒有想法，「A辣給了我很多的意見。」

▲▼小A辣和男友直播放閃。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



第4點，王聖富誇獎小A辣很替自己著想，有時候在健身房運動或教學生教到太晚下課，對方也不會隨便耍脾氣，最後，對方很能忍受自己脾氣的特質，也是緊緊抓住他的原因之一，「有時候我可能會夾娃娃夾到三更半夜，然後很晚回去，或者是花很多錢，A辣還會幫我拿東西。」

▲男友突然提起前任，小A辣也不會吃醋生氣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



雙魚座的王聖富配上巨蟹座的小A辣，他認為根本是天作之合，「因為我前女友也剛好是巨蟹座，我好像非常需要巨蟹座來帶領我，我本身的主見能力就沒有很強。」小A辣聽到「前女友」這個關鍵字不但沒有動怒，甚至全程甜笑說：「不管我們以後會如何，你要一直記得我的好喔！」