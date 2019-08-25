子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE子瑜出道5年來首次漂髮同時也改變了妝容，讓粉絲看了有點不習慣外，也有網友指出「不太好看」或「不適合」等評論，不過成員25日在IG公開她的偷拍照時，瞬間湧入將近86萬人讚讚她根本還是一樣美！

▲子瑜漂髮後的反應兩極。（圖／視覺中國CFP）

請繼續往下閱讀...

同是隊內老么的彩瑛和子瑜感情要好，雖然彼此話都不多但一起上學、一起工作、一起練習到現在培養出深厚情誼，25日連續上傳在後台偷拍好友5張照片。可以看見子瑜精製五官搭配公主頭彰顯高雅氣質，看著眼前的鏡頭微笑完全沒發現另外一邊還有人在拍，即使如此還是零死角美麗。

▲彩瑛連續偷拍子瑜。（圖／翻攝自TWICE IG）

彩瑛連連稱讚「她真的是隨便拍都有夠美的」，過了半天左右她又上傳一個短片說「她怎麼叫都美到很誇張」，自拍到一半突然將鏡頭往子瑜臉上拉到最近，接著叫了一聲「子瑜啊～」子瑜默默轉過頭來發現在拍照露出燦爛微笑，即使這麼近拍也毫無屈辱，甚至讓人更有心動的感覺，這2則貼文的按讚總數也在短時間內衝破百萬。

▼彩瑛超近拍子瑜。（影片／取自TWICE IG，如遭刪除請見諒）

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 24 日 下午 8:59 張貼

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！