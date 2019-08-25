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女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師（臨時制老師）》即將進入倒數，女高生死亡案件也越來越接近真相，由於背後對抗的勢力強大，尹鈞相率領的老師團隊不得不將明星高中的真實面貌爆料給媒體，而女資優生成績造假也跟著曝光，一到學校竟被自己閨蜜當眾公審，這時模範生男友出面救援，還拆穿女閨蜜的真面目！

▲女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲女資優生泰拉成績造假被爆料。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《Mr.臨時老師》由尹鈞相飾演的律師，混入名門高中當臨時老師，想追查女高生死亡案，他們逐漸發現背後藏鏡人可能就是國會議員，卻也因龐大勢力阻撓，一起聯手辦案的女檢察官，在街頭突然被後方竄出的機車騎士雙人檔襲擊，她頭部遭棍棒重擊，當場頭破血流！

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由於已經有人生命受到威脅，尹鈞相等人決定訴諸媒體，將一直以來調查出的蛛絲馬跡全部曝光，包含名門高中內，資優生們其實都是造假成績，獎項是「分豬肉」事先就決定好的，甚至沒獎也會製造一個獎頒給學生，韓素恩飾演的泰拉就是其中一人！

▲女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼閨蜜芮麗隔天在全校面前公審，泰拉男友出來護航。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

泰拉隔天到校，本來是閨蜜的芮麗（金明智飾演）卻當眾拿出手機，播放新聞報導她成績作假的影片，圍觀的學生越來越多，簡直就是當眾公審。這時泰拉的男友柳范真（李濬榮飾演）出現，質問對方「你現在到底在幹嘛？」對方回，「只是覺得應該要讓大家都知道...」這時柳范真也爆出「那大家應該也要知道你是暗黑竹林的營運者！」引起圍觀學生譁然。

▲女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲資優生柳范真爆出芮麗私下暗黑一面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

暗黑竹林是學生間的暗網，充滿八卦、謠言與負評，芮麗身為女偶像練習生，卻有這麼暗黑的私下一面。柳范真對同學說，「拿這種未經證實的影片對同學興師問罪，這也是一種暴力與犯罪行為。如果最後裡面說的對象不是她呢？」讓芮麗當場啞口無言。

▲女資優生成績造假被爆料！閨蜜全校面前公審　男友一句話打趴。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲柳范真一句話打臉芮麗。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不過也因為調查接近真相，「千名高中四人幫」互相猜忌、秘密全被挖出，好朋友感情也確定決裂！《Mr.臨時老師》已播出至第12集，雖然主演卡司不是頂級，卻靠著緊湊劇情以及演員演技創下3.805%自身收視新高。

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Mr.臨時老師, 尹鈞相, 李濬榮, 日韓風

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