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胡瓜力挺翔忻復工　詹惟中測字曝兩大隱憂

記者蕭雅玲／台北報導

詹惟中今（25日）上中天《小明星大跟班》節目，錄影前幫翔忻戀測明年鼠年運勢表示，以「翔」及「草」2字分別來測未來運勢解析，2人未來都有希望，只是仍有些小隱憂。

▲▼詹惟中。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲詹惟中今上《小明星大跟班》錄影。（圖／記者蕭雅玲攝）

詹惟中表示：「就阿翔的『翔』字裡的『羊』對他來說是加分，羊中暗藏一個王，所以有大貴人」，他表示，以字看來胡瓜（瓜哥）無疑就是阿翔的大貴人，「但他也說因為「翔」字裡的「羽」字邊雖暗藏復出沒問題，但還會有小小坡折，他強調，阿翔經歷過這次事件，日後他再帶種的也不敢做同樣的事，但所謂的小波折對他來說是肯定，「表演方面生涯要投入，不要有太多受傷事情。」

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▲▼詹惟中。（圖／詹惟中提供）

▲詹惟中愛車不小心刮到，感到很心疼。（圖／詹惟中提供）

他解析媒體幫謝忻提「草」字來看，「草中帶「艸」，今年豬年豬不吃草，所以她復出之路剛開始會徒勞無功，也會比較辛苦」，但他也說「艸」中暗藏「早」，他建議謝忻復出還是不要操之過急，鼠年還是有機會。

詹惟中也說，農曆鬼月200萬進口車從家中的停車場開出來，不小心刮到右後輪，對此他表示當擋煞，且還好不是刮到500萬保時捷跑車，否則心會好痛。而今上節目，他也將在節目中典當15萬貔貅及30萬勞力士。
 

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詹惟中, 阿翔, 謝忻, 胡瓜, 瓜哥

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