李孝利逼問：還跟老婆激吻嗎？　劉在錫臉紅了「夫妻情趣曝光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后李孝利婚後定居在濟州島，與老公度過兩人生活。近來，她答應出演劉在錫的新節目《因工作見面的關係》，「國民兄妹」再次相聚，她大方向「哥哥」劉在錫分享夫妻關係過於像朋友的苦惱，大方表示「我想kiss」，下一秒卻反問男方「你有kiss過嗎？最近」，令劉在錫瞬間慌張、臉漲紅。

▲▼李孝利逼問「還跟老婆激吻嗎」，劉在錫臉紅了。（圖／翻攝自tvN）



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李孝利與老公李尚順出演節目《因工作見面的關係》，自然而然地談到夫妻間的相處，她突然自白兩人太像朋友，變很少kiss，她強調，不只是單純的嘴對嘴親親，而是更濃烈的舌吻；下一秒，她立刻反問劉在錫「你有kiss過嗎？最近」，令男方慌張不已，她再度逼問「有kiss嗎？還是沒有」，劉的臉瞬間漲紅、難得在鏡頭前結巴。

▲▼劉在錫直率坦言，沒有激吻的時間，小孩睡在旁邊。（圖／翻攝自tvN）



劉在錫尷尬地回答「妳這樣問...確實...恩」，李孝利快速替他做出結論「是不是不常」，他才點點頭「kiss的時間...（沒有），因為我們是跟小孩一起睡。」略過親吻話題，他瞬間又把話題帶回李孝利身上。但這段回答引起熱烈討論，紛紛留言「劉在錫臉變超紅」、「喜歡這對兄妹組合」。