「恰克與飛鳥」飛鳥涼突宣布退團！　成軍40周年拋震撼彈

記者劉宜庭／綜合報導

飛鳥涼（ASKA）宣布退團！61歲的他是日本搖滾團體「恰克與飛鳥」（Chage&Aska）的主唱，唱紅無數經典歌曲，今年6月還曾來台開唱，吸引2000名歌迷到場支持。如今迎來組團出道40周年，他卻在今（25日）無預警宣布退團，令粉絲錯愕不已。

▲飛鳥涼選在組團40周年這天，宣布退出「恰克與飛鳥」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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飛鳥涼25日發出聲明，與恰克（Chage）的合作正式畫下句號，他表示，這是與工作人員經過長時間的商量後，所做出的決定，同時，他深知，這項消息對期待「恰克與飛鳥」復出的歌迷來說，會帶來極大失望，他也為此對外致歉，並表示往後會繼續進行個人的音樂活動，盼眾人能夠繼續給予他支持。

▲恰克與飛鳥是日本資深搖滾樂團。（圖／翻攝自日網）

「恰克與飛鳥」（Chage&Aska）自1979年出道，曾唱紅無數經典歌曲。主唱飛鳥涼卻在2014年爆出和小三吸食毒品，家中被搜出大量安非他命遭到逮捕，並坦承毒齡超過20年，雖然被判刑3年、獲緩刑4年，但是輝煌的音樂生命一度因此中斷，當時為演藝圈投下震撼彈。

2016年11月時，飛鳥涼自己打電話報警，稱自己疑似被竊聽、偷拍，警方到家中訪察後，發現他的行為詭異，便帶回警局驗尿，疑似2度吸毒。雖然他事後發文聲明，驗尿後「100％沒有陽性反應」，東京地檢署也以證據不足為由，決定不起訴飛鳥涼。感情方面，他於2017年宣布與八島洋子離婚，30年婚姻劃下句點，如今無預警宣布退團，同樣令外界震驚不已，意外引發討論。