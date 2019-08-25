記者蔡琛儀／台北報導

女團AMOi-AMOi日前在Youtube上傳了新單曲《BYE BYE BYE BYE》MV，卻因團員May不慎走光，不到兩分鐘立刻下架。在經過一星期的緊急處理後，該MV於昨天再次上線。針對走光風波，AMOi－AMOi 經紀公司Red People深感抱歉並已妥善處理後續，並希望大眾將矚目放在新單曲身上，不要偏倚了重點。

▲▼ AMOi-AMOi新歌MV由黃明志操刀。（圖／RED PEOPLE提供）

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《BYE BYE BYE BYE》歌曲製作和MV視覺由黃明志操刀，大走復古迪斯可曲風，黃明志表示：「AMOi－AMOi 身為唱跳女團經常會接觸現代電音舞曲風格的音樂，想喚起老一輩歌迷的記憶，希望這首歌可以讓小孩、年輕人聽了之後，帶爸爸媽媽甚至阿公阿嬤一起跳這支舞，可以橫跨三代促進親子家庭的關係。」

平均年紀23歲的AMOi－AMOi團員穿上高衩泳裝、緊身裝跳復古舞曲，畫面十分吸睛，還有眼尖的網友發現，連一旁的男舞者在她們旁邊跳舞，胯下竟「腫」了一大包。團員坦言一開始看到造型都被嚇到，依渟說：「現場第一次試裝的時候，真的快嚇死，穿緊身衣實在太害羞。」May這次也特別小心：「這次的造型衣服很緊身又有點性感，舞蹈又很大動作，會一直分心隨時注意有沒有走光，但是看到成果覺得很性感，還好有持續健身，展現美好體態。」

▲▼ AMOi-AMOi的舞者被發現下面腫起一大包。（圖／翻攝臉書）

既然推出新單曲，黃明志被問到她們是否已化解解團危機？他表示還沒解除，「這首歌需要加強宣傳，如果接下來的成績還不理想，可能會提早解散這個團體，因此很希望得到大家的支持，可以繼續走下去。」而少琦樂觀表示AMOi-AMOi應該不會真的被解散，依渟也信心喊話：「新單曲算是團體的考驗之一，很感謝還有機會能擁有這首作品，但是散團危機還沒結束，在這一年內還是要好好努力！」

即使解團危機還沒完全解除，但AMOi-AMOi很幸運的可以擔任黃明志世界巡迴演唱會的演出，其中印象最深刻的，有粉絲拿黃明志的專輯、海報請她們在上面簽名，她們雖然一開始覺得尷尬，因為海報上面沒有她們的名字，但因不好意思拒絕，只好默默的在海報角落簽上小小的名字，希望未來這些粉絲可以為AMOi-AMOi而來，她們也會好好的努力練歌練唱讓作品更多人喜歡。

▲ AMOi-AMOi新歌MV備受好評。（圖／RED PEOPLE提供）