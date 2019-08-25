ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AMOi-AMOi甩露點走光陰影　MV又驚見男舞者下體「腫起一大包」

記者蔡琛儀／台北報導

女團AMOi-AMOi日前在Youtube上傳了新單曲《BYE BYE BYE BYE》MV，卻因團員May不慎走光，不到兩分鐘立刻下架。在經過一星期的緊急處理後，該MV於昨天再次上線。針對走光風波，AMOi－AMOi 經紀公司Red People深感抱歉並已妥善處理後續，並希望大眾將矚目放在新單曲身上，不要偏倚了重點。

▲▼ AMOi-AMOi。（圖／RED PEOPLE提供）

▲▼ AMOi-AMOi新歌MV由黃明志操刀。（圖／RED PEOPLE提供）

▲▼ AMOi-AMOi。（圖／RED PEOPLE提供）

請繼續往下閱讀...

《BYE BYE BYE BYE》歌曲製作和MV視覺由黃明志操刀，大走復古迪斯可曲風，黃明志表示：「AMOi－AMOi 身為唱跳女團經常會接觸現代電音舞曲風格的音樂，想喚起老一輩歌迷的記憶，希望這首歌可以讓小孩、年輕人聽了之後，帶爸爸媽媽甚至阿公阿嬤一起跳這支舞，可以橫跨三代促進親子家庭的關係。」

平均年紀23歲的AMOi－AMOi團員穿上高衩泳裝、緊身裝跳復古舞曲，畫面十分吸睛，還有眼尖的網友發現，連一旁的男舞者在她們旁邊跳舞，胯下竟「腫」了一大包。團員坦言一開始看到造型都被嚇到，依渟說：「現場第一次試裝的時候，真的快嚇死，穿緊身衣實在太害羞。」May這次也特別小心：「這次的造型衣服很緊身又有點性感，舞蹈又很大動作，會一直分心隨時注意有沒有走光，但是看到成果覺得很性感，還好有持續健身，展現美好體態。」

▲▼ AMOi-AMOi。（圖／翻攝YouTube）

▲▼ AMOi-AMOi的舞者被發現下面腫起一大包。（圖／翻攝臉書）

▲▼ AMOi-AMOi。（圖／翻攝YouTube）

既然推出新單曲，黃明志被問到她們是否已化解解團危機？他表示還沒解除，「這首歌需要加強宣傳，如果接下來的成績還不理想，可能會提早解散這個團體，因此很希望得到大家的支持，可以繼續走下去。」而少琦樂觀表示AMOi-AMOi應該不會真的被解散，依渟也信心喊話：「新單曲算是團體的考驗之一，很感謝還有機會能擁有這首作品，但是散團危機還沒結束，在這一年內還是要好好努力！」

即使解團危機還沒完全解除，但AMOi-AMOi很幸運的可以擔任黃明志世界巡迴演唱會的演出，其中印象最深刻的，有粉絲拿黃明志的專輯、海報請她們在上面簽名，她們雖然一開始覺得尷尬，因為海報上面沒有她們的名字，但因不好意思拒絕，只好默默的在海報角落簽上小小的名字，希望未來這些粉絲可以為AMOi-AMOi而來，她們也會好好的努力練歌練唱讓作品更多人喜歡。

▲▼ AMOi-AMOi。（圖／RED PEOPLE提供）

▲ AMOi-AMOi新歌MV備受好評。（圖／RED PEOPLE提供）

推薦閱讀

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

「出差逼菜鳥助理睡浴缸」女星爆是她！　26字回應網友全怒了

「出差逼菜鳥助理睡浴缸」女星爆是她！　26字回應網友全怒了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

AMOi-AMOi, 黃明志

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 許維恩「窩男友胸膛」約會私照被PO上網！　頭靠頭調情…呂銳隔空告白閃炸
  2. 【迪士尼D23】《冰雪奇緣2》故事關鍵曝光！導演證實：解密首集2大謎團
  3. 4歲Mia「想要妹妹」　楊銘威問：萬一又是弟弟怎麼辦？她妙答全場笑噴
  4. 進家門驚見友人屍體！　21歲富二代「收小1歲名模女友分手訊息」自殺
  5. 女團甩露點走光陰影　MV又驚見男舞者下體「腫起一大包」
  6. 朴敘俊跟他放閃「遊艇看夕陽」　粉絲興奮逮IG傳情：V也在！
  7. 男友突當面提「前女友」！　小A辣反應全被拍…粉絲看哭：祝福
  8. 《大熱門》開播連六年沒入圍過　吳宗憲預言「傻瓜也知道要給我！」
  9. 朴寶劍遭爆「菊花撕裂送醫」登熱搜！　粉絲氣炸還原真相
  10. 子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366