漫威總裁：以後不會再拍索尼電影！　《蜘蛛人》破局「故事已經說完了」

記者張筱涵／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）台灣時間24日出席迪士尼D23博覽會，後臺接受訪問時表示「我將在我有生之年繼續扮演蜘蛛人」，此言一出讓影迷們內心重燃希望，但漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）的回應徹底斷開了一切可能性。

▲凱文費吉（左一）是漫威總裁也是2部《蜘蛛人》獨立電影的製作人之一。（圖／視覺中國CFP）

凱文費吉和《娛樂周刊》的訪問中談到近期漫威版《蜘蛛人》電影相關新聞：「我對《蜘蛛人》很感激也很開心，我們已經在漫威做了5部《蜘蛛人》電影，其中2部是獨立故事，另外3部則是和復仇者聯盟一起，這是我從沒想過能實現的夢想，但這本來就是不會永遠持續的事情。」

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對於迪士尼和索尼影業破局，身為《蜘蛛人：返校日》和《蜘蛛人：離家日》其一製作人的凱文費吉雖然覺得可惜，但也坦承知道能這樣做的時間是有限的：「我們已經把想說的故事都說完了，我會一直為此感激。」未來他也不會再製作索尼影業相關電影。

▲凱文費吉坦承早知道蜘蛛人在漫威是有時限的。（圖／翻攝自IMDB）



另外，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德也發表了心得：「基本上我們已經製作了5部很好的電影，這5年來相當不可思議，也是我人生中美好時光，但誰能知道未來會如何呢？我唯一知道的就是我會繼續飾演蜘蛛人，繼續享受美好時刻，無論我們選擇怎麼做都一定會很有趣。」

湯姆霍蘭德樂觀表示：「《蜘蛛人》的未來會有所改變，但會跟以前一樣棒、一樣精彩絕倫，我們會找到新的方式讓它變得更酷。」究竟漫威會以怎樣的方式讓蜘蛛人在復仇者聯盟系列中結束，也是另一個大眾關注的焦點。

▲湯姆霍蘭德未來也會繼續維持蜘蛛人這個身分。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG）



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