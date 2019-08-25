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塵蟎過敏「染怪病」臉腫脹變形！　唐從聖視訊女兒爆哭：很怕看不到她長大

記者潘慧中／綜合報導

唐從聖5月染怪病導致臉腫成豬頭，還被朋友懷疑是否偷打玻尿酸，他最近在《命運好好玩》首度曝光當時稍微好轉後的自拍照，「太難看了」，雙頰仍未完全退腫，主持人郭靜純一看嚇傻：「已經變形了啊，這個是我們認識的從從嗎？任何一個人看到自己變形成這樣，不嚇死才怪。」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲唐從聖日前染上怪病。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

唐從聖透露，後來在感染科醫生的檢查下發現是2種塵蟎過敏，「還引起身上某種什麼胖細胞還是什麼的一種病變。」另外一個原因則是壓力過大，抽血後發現某條交感神經作用過盛，整個人免疫功能下降。

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▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲塵蟎過敏外加壓力太大導致唐從聖生病。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

之所以壓力大也不是沒有原因，唐從聖除了養家還照顧兄姊，感念以前就讀大學時，大哥大姊每個月分別給他5千元零用錢，尤其姊姊一直幫他照顧媽媽、至今沒有結婚，「所以幾乎我家的人我都有給他們房子…我很怕他們以後都買不起。」因此，房貸和生活雜支加起來，他坦言月開銷50幾萬跑不掉。

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲唐從聖坦言月開銷約50幾萬。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

但對於唐從聖來說，這些都是甜蜜的負擔，生怪病停工的那段時間，反而讓他很害怕無法陪2個女兒長大，和小孩視訊時，父女倆都哭到不行，「想到我爸那時候生我的時候是40幾歲，我們差了快50歲，又想到4年前我爸走的那個樣子，就很怕看不到女兒長大…。」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲罹病的唐從聖和女兒視訊時，父女倆都哭了。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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