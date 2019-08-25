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瑞莎閨蜜「國手資歷」超猛！　急帶學生拜師幫喬機票贊助

記者李欣容／台北報導

瑞莎去年年底無酬擔任台灣韻律體操選手的教練，自費前往新加坡考取國際韻律體操教練的資格，日前更為了讓選手們更有國際觀，特別情商自己的好友，也是以前同為烏克蘭韻律體操隊的隊友安娜貝索諾娃來擔任客座教練。

▲▼瑞莎帶隊訓練 。（圖／蓉億娛樂）

▲瑞莎和好友安娜。（圖／蓉億娛樂）

安娜貝索諾娃是烏克蘭排名第一的韻律體操選手，於2010年從選手身份退役，擔任選手期間總計贏得22面世界錦標賽獎牌、兩面奧運獎牌與22面歐洲錦標賽獎牌，瑞莎表示，自己與安娜從小就一起接受韻律體操的訓練，兩人也同時進入烏克蘭韻律體操國家隊，每次出國比賽兩人也都一起住。

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這次要出國前，瑞莎知道好友正帶隊在邁阿密受訓，特別問她願不願意一起指導台灣選手，身為好友，安娜二話不說一口答應，讓瑞莎十分感動。

▲▼瑞莎帶隊訓練 。（圖／蓉億娛樂）

▲瑞莎的家庭旅遊變成移地訓練 。（圖／蓉億娛樂）

為了讓選手沒有經濟負擔地出國訓練，瑞莎親自去跟航空公司談了10張來回的贊助機票，選手抵達LA的頭兩天，瑞莎也提供自己的家讓選手入住，更安排參觀Hollywood及環球影城，讓他們除了練習也能放鬆，第三天便帶著選手前往邁阿密與安娜碰面，接受為期三週的訓練。

▲▼瑞莎帶隊訓練 。（圖／蓉億娛樂）

▲瑞莎看到選手的努力非常感動。（圖／蓉億娛樂）

瑞莎表示，這幾天看到大家的努力，相當感動，每天練習結束後，她都帶著選手一起到海邊放鬆，這次的移地訓練雖然辛苦，但瑞莎內心充實，最感謝的還是老公Mike，因為原本的家庭旅行變成了韻律體操訓練營，很多時候都是老公一個人照顧女兒Nika，瑞莎也相當謝謝先生的體諒。

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