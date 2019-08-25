19歲蘇友謙甩毒癮「直播叫賣」　2小時千萬進帳：躺著都聽到賺錢聲！

記者李欣容／台北報導

「麥克風小天王」今年6月在臉書坦承吸食K他命到警局自首，又爆出財物危機，父親還差點想不開，沈澱3個月後，他從CEO變成直播主，開直播推銷麥克風，短短2小時創造1千300萬的業績。

▲蘇友謙甩毒癮 。（圖／友恆國際）

從沒在網路上直播叫賣的他，這次下定決心改變：「從哪裡跌倒就從哪裡站起來。」直播結束後他躺在床上休息，聽到購買私訊的通知聲不斷響起，心情激動，笑說：「躺著都能聽到賺錢聲，超爽的！」而歷經大起大落，蘇友謙感謝好友高宇蓁、翁立友與陳冠霖等，給予鼓勵打氣。

請繼續往下閱讀...

▲蘇友謙重新出發。（圖／友恆國際）

此外，新出發好運也跟著來，各大電信業者上門談合作，蘇友謙說原本擔心前陣子的負面新聞，千萬的貸款應該沒著落了，沒想到銀行看到過往的營業報表，最後選擇信任核准。

▲蘇友謙16歲靠麥克風起家。（圖／友恆國際）

蘇友謙過去3個月都在家中整理心情，家中也壟罩低氣壓，父親還差點想不開，13歲開始投入網拍，16歲時就以行動麥克風熱銷10萬支，晉升億萬富翁俱樂部，粉刺機與行動麥克風雙雙狂賣，讓營業額高達到3億元，每日淨賺80萬，卻因花錢不節制，投入上億廣告費，爆出財務危機。

對比過往的光鮮亮麗，蘇友謙苦笑：「3年來賺的錢都蒸發了，歷經這些成長的挫折，現在我更珍惜每一步，身邊的好友都沒放棄我了，我更不能再自暴自棄阿！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995