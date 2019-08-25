好友私會小三拿李懿當擋箭牌　正宮登門大罵她狐狸精

記者蕭雅玲／台北報導

李懿日前上衛視中文台《一袋女王》錄影，節目中提到她有位圈外好友，常會跟這位好友老婆三人一起吃飯聊天，因為自己的大辣辣個性，讓好友老婆相信兩人就是純友誼。有天聚會好友老婆問李懿昨天的泰國菜好吃嗎，李懿心想昨天又沒出門，一看好友眼神當下馬上知道，趕緊接話說不錯啊，月亮蝦餅很特別。

▲李懿大辣辣個性曾被誤認是狐狸精。（圖／衛視中文台提供）

事後在李懿追問下好友坦承家庭壓力有點大，昨天跟是幾個哥們出門喝酒，但老婆又不喜歡他喝酒，所以只好借用跟李懿出門的名義，李懿一聽也覺得可以了解對方的壓力，要好友下次要借用要先跟她知會以免出狀況。後來陸續幾次好友也乖乖地先告知，直到有一天早上7、8點，管理員一直狂打電話後急著說樓下有位小姐要找她，李懿聽起來覺得很緊急趕緊下樓，沒想到好友的老婆一看到李懿就破口大罵，說她是狐狸精、小三竟然勾搭她先生。

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李懿一聽趕緊解釋，但對方根本不聽還說所有簡訊都看過了，讓李懿滿頭問號因為自己從沒有跟好友傳過簡訊，後來才知道好友不知利用她當出門的擋箭牌，更把小三的電話顯示名稱輸入為「李懿」，但因為李懿之前都會幫好友掩護，反而變成自己是小三的證據，讓李懿背著這個黑鍋直到現在仍無法洗刷這個清白。