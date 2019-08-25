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老伴離世4年…快樂嬤「抱怨2句」66秒懂：她一點都不想要一個人

記者劉宜庭／綜合報導

全台最年長YouTuber「快樂嬤」劉張秀，常在影片中教大家做古早味料理，24日傳出她不幸病逝的消息，吸引超過2.6萬人難過哀悼。孫女快樂姊（66，本名：劉瑩惟）當初會拉著她一起拍片，起因是自從阿公4年前離世後，讓阿嬤心情很低落，她便藉著拍影片，幫助阿嬤找回原本的快樂，孝順之心令眾人為之動容。

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

▲▼快樂嬤和快樂姐。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊粉絲專頁）

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▲快樂嬤與快樂姊溫馨的祖孫互動，深受許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自Facebook／6YingWei快樂姊）

儘管阿公早已不在人世，但從快樂姊設置的粉絲專頁「6YingWei快樂姊」裡頭，所分享的祖孫互動中，不難觀察出快樂嬤對老伴的思念之情，依然是有增無減。

快樂嬤生前因為腳痛開刀，快樂姊4月份就曾透露，「最近阿嬤常說：『天賜（阿公）都沒保佑我平安，天賜一定都沒來看我，要不然怎麼會腳痛？』」然而，這些看似抱怨的話語，聽在66耳裡，卻是滿滿的思念，「其實是來自喪偶的孤單，她一點都不想要一個人。」

▲聽見阿嬤抱怨阿公，快樂姊秒懂：「她一點都不想要一個人。」（圖／翻攝自Facebook／6YingWei快樂姊）

▲聽見阿嬤抱怨阿公，快樂姊秒懂：「她一點都不想要一個人。」（圖／翻攝自Facebook／6YingWei快樂姊）

事實上，雖然祖孫倆過去在螢光幕前，總是散發著「傳遞快樂」的正面能量，不過來自彰化社頭「快樂嬤」，其實一開始不是很快樂。自從丈夫過世後，她常常一個人呆坐在椅子上，不是在數路上有幾台車經過，就是等洗腎車來接她。

原來，過去阿公、阿嬤曾有一個諾言，如果阿公先離開了，那過沒多久也要來把阿嬤帶走。但是老伴已經過世好一陣子，讓阿嬤心情很低落，「都沒有實現諾言。」心中不捨的孫女66見狀，便想辦法讓阿嬤回到快樂的時候。直到2017年4月起，孫女邀她一起拍片，才讓阿嬤重新找回快樂，成為全球首位每天上傳影片的最老YouTuber「快樂嬤」。

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自Facebook／6YingWei快樂姊）

如今，快樂姊於24日悲痛證實阿嬤離世消息，「阿嬤死了，在一個風雨交加的夜，她真真實實的離開了我們，再也不會回來。」讓大票網友湧入臉書哀悼，教育部長潘文忠也在貼文底下留言表示，「謝謝66阿嬤帶給我們那麼多快樂的時光，每次看到影片，都彷彿自己在跟長輩講話，阿嬤的真實與智慧會永遠留存在我們心中，阿嬤一路好走。」

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