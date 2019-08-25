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黃雨欣：閨蜜當面摸我老公胯下！　氣到說溜嘴「對方竟是知名女星」…利菁傻眼

記者張筱涵／綜合報導

《麻辣天后傳》常找女星來分享感情路上的經歷，演員黃雨欣2015年和跆拳道教練劉聰達結婚，呼籲大家要小心那種一直說「你們這樣好好」、「妳找到一個這麼好的老公」的人，通常這種類型的人就是會搶老公／搶男友的人，因為她就親身經歷過！

▲黃雨欣是跆拳道國手出身演員。（圖／翻攝自黃雨欣臉書）

▲黃雨欣是跆拳道國手出身演員。（圖／翻攝自黃雨欣臉書）

黃雨欣和劉聰達辦完婚禮後，找了好朋友們聚餐感謝大家參與，怎料卻在歡樂場合看破一個圈內好友，氣說「怎麼說妳也是個知名的人」，不小心說溜嘴讓主持人利菁、大根和在場其他來賓都瞬間驚嚇：「她是知名的人？」該女星趁著第二攤大家醉意來襲，主動靠近劉聰達還沒保持距離，直接出手就伸過去對方胯下摸，更離譜的是，當時黃雨欣就在旁邊。

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▲黃雨欣回想起來還是很氣。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲黃雨欣怒揭女星當她面摸劉聰達胯下。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

該女星一直以來個性都是落落大方，黃雨欣也沒有想太多所以沒注意，是劉聰達整個人抖一下並老實坦承，她才知道好朋友的真面目：「其實我很生氣，但是我沒有現場抓到，後來又一次聚餐我就發現這女的故意把手機擺我老公旁邊，她就是轉一圈後回來坐到老公旁邊。」

黃雨欣已經知道上次發生的事情，自然不會想再讓對方得逞，馬上就跟劉聰明換位置：「老娘演小三演那麼多檔，我怎麼可能沒有識破！」

▲黃雨欣回想起來還是很氣。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▲黃雨欣回想起來還是很氣。（圖／翻攝自麻辣天后傳YouTube）

▼【完整版】教你當愛情中的柯南 當男人！#%#$%就是有小三了嗎？！2019.08.21《麻辣天后傳》。（影片／取自麻辣天后傳YouTube，如遭刪除請見諒）

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