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泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

記者潘慧中／綜合報導

情侶旅行本是件很甜蜜的事，但也是會讓人原形畢露的過程，有「小郭雪芙」稱號的曾智希上《命運好好玩》透露，有次和某任男友前往泰國旅遊時，小倆口不但對行程規劃有很不一樣的看法，最後甚至因地鐵票吵到不可開交，回國不久後就分手了。

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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曾智希表示，那一任男友出國喜歡走悠閒路線，一整天待在飯店、沒有特別行程的那種，但到了第4、5天時，不但沒拜四面佛，連逛個街都沒有，她真的受不了，「我們可不可以去曼谷走走？地鐵那麼方便欸！」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲曾智希和該任男友對行程規劃有很不一樣的看法。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

聽到曾智希的請求，男友卻開始有點不爽了：「可是我想在飯店泡泳池，我想曬太陽！」她不死心繼續說：「走啦～都來了，我們錢都沒花耶！」好不容易踏出飯店，男友卻整路擺臭臉，她的心情自然也好不到哪裡去，「我就覺得說約你出來，你心不甘情不願是什麼意思？」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲男友出門後一直對曾智希擺臭臉。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

情緒已經瀕臨爆發邊緣的兩人，還因為買地鐵票吵架，曾智希回想起此事說：「不知道為什麼，兩個火氣都很大，吵得很嚴重！」男友最後掏出雙方出遊的所有現金（約3萬塊）撒在她臉上，「撒完直接轉頭回飯店。」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼曾智希和男友最後因為買地鐵票鬧翻，對方一度惱羞到把2人出國所有的錢撒在她臉上。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼曾智希。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

雖然覺得很丟臉，曾智希還是蹲下來慢慢撿鈔票、默默跟在男友後面回飯店，「人生地不熟也不知道去哪。」回來台灣才分手，但她解釋並非因為這件事分開，是為了其他事情才鬧翻，「因為我的忍受力很大。」

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