Grace原諒阿翔首曬「夫妻同框照」！　反駁「終將無法重新再來過」

記者劉宜庭／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情停工2個多月，期間陪老婆、孩子出國度假，努力修復夫妻感情，近來也順利在經紀公司的安排下復出。事件延燒多日，正宮老婆Grace於25日感性發文，並首度曬出夫妻同框照！

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▲與謝忻爆出不倫戀後，阿翔與老婆Grace首度公開同框。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

在老公阿翔與謝忻爆出不倫戀後，Grace在另一半陷入事業危機之際，第一時間選擇原諒，「陳秉立…你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘…。」長文令網友為之動容。事隔整整2個多月，她今（25日）發文，首度曬出夫妻合照。

面對外界常有人說，「生命是單行道，儘管快樂與痛苦，終將無法重新再來過。」文中，Grace做出反駁，並用自己的方式與角度解讀這一切，「我說，生命是雙向道，一方手裡抓著幸福，另一方是持續創造它。」

▲阿翔切割謝忻「沒有聯繫的必要」。（圖／記者張一中、季相儒攝）



事實上，阿翔復出後，多次強調一切以老婆小孩為主，「家人、家庭、老婆就是我的所有，我的全世界。」他也透露，夫妻倆都非常努力地朝著幸福的家庭邁進。

當時被問及謝忻，阿翔隨即切割「沒有聯繫的必要」，並再一次強調自己尊重著深愛的老婆。對此，謝忻則表示支持阿翔選擇，並表示祝福，「就算被切割，我覺得他的選擇都是對的。」不久前首度召開記者會時，她第一個要道歉的對象，就是昔日閨蜜Grace，「我要在這裡非常鄭重地跟Grace還有阿翔，以及小朋友們，還有阿翔的家人、爸爸媽媽，非常鄭重地跟他們說一聲對不起。」

【Grace全文】

總有人說

生命是單行道

儘管快樂與痛苦

終將無法重新再來過

我說

生命是雙向道

一方手裡抓著幸福

另一方是持續創造它

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