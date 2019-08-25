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86歲快樂嬤「以前不懂珍惜，一張家族合照都沒有」　留5大溫暖金句…笑把每個人當金孫看

記者張筱涵／綜合報導

全台最年長YouTuber快樂嬤離世，享壽86歲。孫女66在24日發文哀悼「就算阿嬤要我慢慢地練習，我也只會流淚，人生好苦，有愛就有痛，有多愛就有多痛」，即使如此仍堅強決定慢慢收拾心情。

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

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66原本是秉持著「傳遞快樂」理念獨自拍攝影片，一直到2017年6月9日因緣際會下，看著第一次辦桌的快樂嬤模樣實在太可愛，拍下來上傳獲得熱烈迴響，和阿嬤討論後決定一起拍影片，也遵照著長輩想分享做菜的意願繼續下去。

祖孫倆一起實踐傳遞快樂給全世界的理念，快樂嬤除了分享做菜技巧，也分享了自己的人生理念，許多人都在其中獲得了溫暖，以下是《ETtoday星光雲》整理出的5大深刻金句：

1. 難過是一天，大家生日快樂也是一天，大家祝福彼此有歡樂的一天

快樂嬤後期雖然走路吃力、吃東西也難以吞下，但過生日的時候仍滿是笑容面對孫女，還想把這份快樂分享給每一個人。

2. 大雨不會恆下，雨後天上會有彩紅，出大太陽

在同性婚姻公投結果出爐後，66難過地告知快樂嬤這個消息，談到這世界上有很多人沒辦法說出口，獨自躲起來偷偷哭泣，快樂嬤淡然又堅定說道：「不會，他們會看見這影片，看到就知道我們在這裡，不用偷偷哭泣。」

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

▲快樂嬤都叫粉絲「阿弟」、「阿妹」，把每個人都當成自己的寶貝孫看待。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

3. 活著時多陪伴，孝順才重要，若是有心人人都可以陪伴長輩

快樂嬤去參加親戚喪禮時感慨：「喪禮排場只是花錢在好看，明天嫂嫂要出殯了，靈堂放到明晚就拆掉了，活著時多陪伴孝順才重要，要不然雙眼一閉，什麼都不重要了，若是有心人人都可以陪伴長輩。」

4. 以前我就不懂得珍惜，沒有像你一樣，才會現在連一張和家人的合照都沒有

快樂嬤談到年輕時候為了生計每天只能獨自到深山埋頭苦幹，想家的時候就躲在棉被裡面偷哭，做到自己爸爸生病了還在做：「從他去世的那天，我就一直在等他託夢，但他都沒來。」她感慨一定是爸爸還在生氣、認為女兒不夠孝順才不來，無奈又傷心嘆道：「現在也只能想念了。」

5. 照顧好自己就是孝順

快樂嬤感嘆年輕時沒能多陪伴家人，年紀大了以後慶幸自己有66的陪伴，其實現今社會上很多人就是如此：「有的人煩惱小孩，從黑髮煩惱到白髮，照顧好自己就是孝順了。」

▲快樂嬤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

▲快樂嬤的精神會永留存在我們心中。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊臉書）

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