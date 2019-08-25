蕭亞軒剛宣布戀情…小16歲黃皓「秒刪認愛文」！　背後原因曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人蕭亞軒（Elva）24日開心迎來40歲生日，當天更大方曬照，認愛小16歲男友黃皓（Justin・本名黃正皓），輕靠在對方身上露出甜蜜笑容，羨煞眾人。然而，男方轉發女友認愛文不久，卻突然秒刪，舉動引發外界關注與爭議，對此，他也做出回應了！

▲蕭亞軒40歲生日當天認愛小16歲男友黃皓。（圖／翻攝自蕭亞軒、黃皓微博）



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蕭亞軒在40歲生日凌晨公開認愛，親自PO出與黃皓合照：「愛就是需要我們在一起。」文末更大方Tag男方微博帳號，大方曝光男友身份。不久後，黃皓也轉發Elva的發文，甜蜜寫道：「和你在一起。」雙方在文章最後，都有默契地以「愛心圖案」最為結尾，閃瞎眾人。

▲蕭亞軒認愛黃皓連發4張甜蜜合照。（圖／翻攝自蕭亞軒微博）

然而，過沒多久，眼尖網友便發現，黃皓轉發的認愛文竟消失了，秒刪舉動引發外界揣測，甚至引來部分網友罵聲，對此，他事後一度發文，似乎是對於秒刪舉動做出回應與解釋，「我還不太會用微博。」

然而這篇澄清文，後來也從黃皓微博上消失，不過有網友指出，從系統顯示黃皓的PO文則數來看，對方很有可能是將發文隱藏、或是僅限於好友觀看，並非是真的刪文。