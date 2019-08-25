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小甜甜狂鏟9kg「臉蛋冒驚人變化」！　素顏真面目現形…還原P圖真相

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）個性直爽、風趣幽默，最胖曾飆破80公斤的她，先前在3年內甩肉28公斤，沒想到，她最近曬出素顏美照，並再度展現瘦身成果，體重數字持續往下掉，導致臉部出現驚人改變，頻頻被外界誤以為是P圖、整型，「但其實這是瘦了的恩賜。」

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

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▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜近年瘦身有成，整個人明顯小了一號。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜20日才開心透露，在好姊妹愷樂（蝴蝶姐姐）的激勵及嚴格管控零食之下，「一轉眼掉了7公斤。」沒想到，事隔短短4天，她的體重又往下掉，「新一波健康瘦身挑戰快邁向9公斤了。」顯見雖然整個人足足小了一號，但她仍未因此鬆懈，持續努力鏟肉。

經過長時間的瘦身，小甜甜外型也有所變化，「臉是最明顯的部分，所以大家一直以為我P圖甚至一直說去弄下巴。」對此，她表示，其實全是因為自己瘦了，同時，她也抱持樂觀態度笑說，「也許之後不用再刻意壓下巴找角度拍照了，但我真的抓角度抓習慣了…哈哈哈！」

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜又瘦了。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

▲小甜甜曬出一系列素顏自拍照。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

事實上，小甜甜過去曾公開過秘密的健身菜單，一到健身房就先做有氧運動（持續跑步30分鐘），再來就進入重訓的步驟，利用健身器材，針對想要特別鍛鍊的部位下手，再來會做徒手肌力及核心訓練，隨意挑個幾組姿勢，一組重複3次，1次hold住15秒，最後則是以拉筋伸展做結尾。

如今體重持續往下掉，小甜甜不但臉變得更尖，雙腿也越來越纖細，整個人足足小了一號，24日發文同時，更曬出素顏真面目，自信表示，「我真的超喜歡大素顏的自己。」令不少網友驚訝狂喊，「越來越漂亮」、「保養得很好」、「素顏也是大美女」、「素顏很美啊，感覺年紀更小」，意外掀起一陣熱議。

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小甜甜, 張可昀, 愷樂, 蝴蝶姊姊

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