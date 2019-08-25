《不能是朋友》導演鬆口「電影版進度」！　PTT黑特文狂罵…他認：有很多瑕疵

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》23日大結局，PTT有網友稱讚呼應第一集「我可以請你喝杯咖啡嗎」的結尾很不錯，但也有鄉民開黑特文狂罵，面對外界各種聲音，導演馮凱24日晚間說話了：「結局了…不管各位是否滿意…我又說完了一個故事！有不盡如人意的地方、也有很多瑕疵…。」

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▲PTT網友對《我們不能是朋友》結局有褒有貶。（圖／翻攝自PTT、愛奇藝）



儘管如此，馮凱問心無愧，「我們很努力也很走心的說，用心的演、挖心掏肺的拍這個故事！」至於是否有續集，他語帶保留地說應該不會，「我沒這個習慣，不是驕傲、臭屁！完全是可能找不到比這個故事更動人、更有趣、更令人好奇…的故事了！電影版？或許吧！可是我還在思考…前傳？」

▲▼導演（上圖中）回應網友的批評指教。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、Facebook／馮凱）



不過一切都仍在構思中，馮凱表示：「真的還沒想清楚，隨緣、隨感覺、隨性吧！」很謝謝觀眾這3個多月來的收看，感謝原著和編劇的創作，謝謝演員和工作人員的貢獻，當然不忘感謝家人在背後的默默支持，「感恩我的人生…因為這麼多的人、事、閱歷、支持…才有這個故事！」

▲劉以豪在劇中和郭雪芙之間的火花，成為網友的討論焦點。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）



事實上，原著作家阿亞梅2014年開始撰寫《我們不能是朋友》時，同樣面臨和男友（現是老公）論及婚嫁階段，在男友提親前一天，她問媽媽：「妳怎麼知道嫁這個人是對的？」沒想到母女倆大吵一架，她笑說：「我媽想說前一天問這問題，所以婚不要結了嗎？但我真的在思考結婚本質，開始想未來如何相處，包括公婆、財產、小孩等，因為結婚就是現實生活。」

▲《我們不能是朋友》原著作者阿亞梅。（圖／鏡文學提供）



誠如阿亞梅在小說中所寫「婚姻是墳墓，慎選下葬同伴」，她理性地說，總是要選適合的人，如果現在就有不安疑慮，而婚後還是會發生這些狀況，絕對不能忽視問題，女生在婚前多思考，把最壞情況都想一遍，如果可以接受、或是有一套應對方式，那就結婚吧！

馮凱臉書全文：

結局了⋯不管各位是否滿意⋯

我又說完了一個故事！有不盡如人意的地方、也有很多瑕疵⋯

但是我們很努力也很走心的說，

用心的演、挖心掏肺的拍這個故事！

應該不會有續集或part2，因為

我沒這個習慣，不是驕傲、臭屁！

完全是可能找不到比這個故事更動人、更有趣、更令人好奇⋯的故事了！電影版？或許吧！可是我還在思考⋯前傳？後續？不知道！真的還沒想清楚，隨緣、隨感覺、隨性吧！

感恩大家喜歡這個故事。

感恩原著！

感恩演員！

感恩編劇！

感恩工作人員！

感恩老婆、家人！

感恩我的人生⋯因爲這麼多的人、事、閱歷、支持⋯才有這個故事！

如同製作人在第一次讀本會時說

（希望這部戲是我們履歷表上很重要的一部戲！）

是的！我可以大聲的說

（我們不能是朋友）是我導演生涯中很重要的一部戲、一段故事！

謝謝大家！感恩！再感恩！