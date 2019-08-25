「出差逼菜鳥助理睡浴缸」女星爆是她！　26字回應網友全怒了

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「出差逼菜鳥助理睡浴缸」女星爆是孫驍驍！　26字回應網友全怒了

記者張筱涵／綜合報導

曾任明星助理的素人楊璐24日坦承，過去曾遭女星強硬要求睡浴缸和飯店走廊，只因為對方怕黑，不只如此還有一堆離譜行徑，引起熱烈話題外，也許多人猜測究竟是誰，其中孫驍驍也在懷疑之下跳出來回應了。

▲楊璐剛出社會時遭到女明星不合理要求。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

▲楊璐剛出社會時遭到女明星不合理要求。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

楊璐在《各位遊客請注意》談到曾經擔任某女星助理，只因為對方怕黑就被逼睡在浴缸或飯店走廊，有一次還被丟包在高速公路上，常常無緣無故就被罵，已經分不清楚做什麼才是對的了，個性溫和的他就算臉被對方拿來當畫布一樣練習化妝也沒生氣。

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但回想起那段剛出社會就如此艱辛又被侮辱的日子，7年後的楊璐仍忍不住流下淚水坦承：「她踐踏了我的善良和人格，你說我恨她嗎？我很恨她，因為確實她讓我有心理上的陰影。」節目播出後許多網友開始當起偵探推測是誰，最後大家一口咬定是孫驍驍，在微博掀起一陣熱烈討論。

▲孫驍驍被網友說就是楊璐說的女藝人。（圖／翻攝自孫驍驍微博）

▲孫驍驍被網友說就是楊璐說的女藝人。（圖／翻攝自孫驍驍微博）

不過，孫驍驍經紀公司表示：「我們剛才求證過藝人，她從來沒有要求任何助理做過這些事情。」但網友仍不領情，「不否認怎麼辦，難不成還說自己做了啊」、「沒要求過，但命令過是吧」、「這個求證真的又無力又多餘，難不成還會承認『是我做的，關於這個是當年的不懂事blabla，我會深刻檢討自己…』」

▲孫驍驍被網友說就是楊璐說的女藝人。（圖／翻攝自微博）

▲微博網友反應。（圖／翻攝自微博）

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