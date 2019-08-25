ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber尼克是團體「這群人」成員之一，跟女友Ashly交往多年，趁1月女方過生日時，在信義區大街下跪求婚成功，收穫滿滿祝福。沒想到，事隔7個月後，雙方因為婚事大吵，女方一氣之下獨自出國，他則故作輕鬆地表示，「我一個人也會很好，我現在要拍尼克的單身快樂生活。」

▲尼克決定娶Ashly原因。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

▲尼克、Ashly交往多年。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

請繼續往下閱讀...

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲尼克1月向Ashly求婚。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

在24日更新的影片中，Ashly一開始就單獨露臉，解釋自己獨自出國的原因，「我跟尼克吵架，一氣之下，我就訂了機票走了，就算沒有他，我也會活得很好。」另一方面，尼克同樣說出氣話，「我跟你講，我一個人也會很好，我現在要拍尼克的單身快樂生活。」雖然他後來糾正，應是「暫時的單身生活」，但仍再一次強調，「我就是要讓大家知道，我過的生活比以前還要好。」

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克、Ashly吵架。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

至於吵架原因？尼克解釋，是因為自從求婚後，Ashly頻頻追問婚禮進度，但他因為工作太忙，幾乎沒有時間處理，「婚禮這種事情如果倉促決定、用分心的方法來處理，也會處理不好啊。」對此，Ashly則無奈表示，由於親友陸續關切2人婚事，開始感受到壓力，多次詢問尼克，卻都收到「很忙、沒空」的回答，認為如果真的沒空，至少要給她一個時間，忍不住無奈嘆：「我這樣算是無理取鬧嗎？我自己真的不覺得！」

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲分開期間，尼克、Ashly各自記錄這段短暫的「單身生活」。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

在分開兩地的這段時間，尼克和Ashly都很有默契地進行拍片，各自記錄這段短暫的「單身生活」，雖然2人多次強調自己一個人也可以過得很好，但錄影過程中，雙方仍頻頻無意間提及彼此，尼克開車時，更一度面露擔心表示，「她去泰國一個人，難道不會危險嗎？難道不會吃不習慣嗎？她一個人要怎麼拿行李箱？以前都是我幫她推的。」

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克擔心Ashly。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

影片共拆成上、下集，而在下集預告中，不僅Ashly委屈大哭，尼克更抱怨，「在一起妳都覺得理所當然。」疑似發生正面衝突，令外界好奇雙方是否真的出現分手危機？此外，上半段影片曝光後，對於雙方吵架原因，大部分網友一面倒力挺Ashly，「老實說我有點支持Ashly」、「連登記都還沒真的太誇張了，登記又不用很久」、「其實對女生來說結婚可能是這一輩子最重要的事，你一直說很忙女生當然會生氣啊」、「我覺得Ashly沒有無理取鬧，因為如果是我，我也會這樣」，也有粉絲留言勸和，「不要吵架啦～一定要和好。」意外掀起一陣熱議。

▲Ashly、尼克吵架爆分手危機。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲網友反應。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

心痛原諒腥夫阿翔…　Grace深夜吐真實心聲「想搭時光機回到過去」

心痛原諒腥夫阿翔…　Grace深夜吐真實心聲「想搭時光機回到過去」

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

痛哭被罵「搶人老公」…謝忻正面迎戰不躲了！　沉重寫下16字回應

痛哭被罵「搶人老公」…謝忻正面迎戰不躲了！　沉重寫下16字回應

王大陸、張天愛爆戀情！　拳擊館「背後緊貼」親密互動全被拍

王大陸、張天愛爆戀情！　拳擊館「背後緊貼」親密互動全被拍

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

尼克, Ashly

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小甜甜狂鏟9kg「臉蛋冒驚人變化」！　素顏真面目現形…還原P圖真相
  2. 跟單身宅說bye！贊恩開價3億　出售與吉吉哈蒂德紐約愛巢　
  3. 《不能是朋友》導演鬆口「電影版進度」！　PTT黑特文狂罵…他認：有很多瑕疵
  4. 「出差逼菜鳥助理睡浴缸」女星爆是她！　26字回應網友全怒了
  5. Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好
  6. 劉以豪太圈粉了！作者阿亞梅：褚克桓是女性「婚前幻想對象」
  7. 張文綺舞廳大解放嗲喊：「碰我」！洋男落荒而逃
  8. 【迪士尼D23】湯姆霍蘭德首露面！證實「繼續演出蜘蛛人」網哭：愛你3000
  9. 【迪士尼D23】《永恆族》女主角是華裔！「裘莉戰服最辣」渾圓美胸看光
  10. 【迪士尼D23】《黑豹2》導演正式公布！「上映日期曝光」網：等好久

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366