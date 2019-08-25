Ashly答應求婚7個月突爆分手危機！　尼克宣告「單身生活」：一個人也會很好

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber尼克是團體「這群人」成員之一，跟女友Ashly交往多年，趁1月女方過生日時，在信義區大街下跪求婚成功，收穫滿滿祝福。沒想到，事隔7個月後，雙方因為婚事大吵，女方一氣之下獨自出國，他則故作輕鬆地表示，「我一個人也會很好，我現在要拍尼克的單身快樂生活。」

▲尼克、Ashly交往多年。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

請繼續往下閱讀...

▲尼克1月向Ashly求婚。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）



在24日更新的影片中，Ashly一開始就單獨露臉，解釋自己獨自出國的原因，「我跟尼克吵架，一氣之下，我就訂了機票走了，就算沒有他，我也會活得很好。」另一方面，尼克同樣說出氣話，「我跟你講，我一個人也會很好，我現在要拍尼克的單身快樂生活。」雖然他後來糾正，應是「暫時的單身生活」，但仍再一次強調，「我就是要讓大家知道，我過的生活比以前還要好。」

▲尼克、Ashly吵架。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）

至於吵架原因？尼克解釋，是因為自從求婚後，Ashly頻頻追問婚禮進度，但他因為工作太忙，幾乎沒有時間處理，「婚禮這種事情如果倉促決定、用分心的方法來處理，也會處理不好啊。」對此，Ashly則無奈表示，由於親友陸續關切2人婚事，開始感受到壓力，多次詢問尼克，卻都收到「很忙、沒空」的回答，認為如果真的沒空，至少要給她一個時間，忍不住無奈嘆：「我這樣算是無理取鬧嗎？我自己真的不覺得！」

▲分開期間，尼克、Ashly各自記錄這段短暫的「單身生活」。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）



在分開兩地的這段時間，尼克和Ashly都很有默契地進行拍片，各自記錄這段短暫的「單身生活」，雖然2人多次強調自己一個人也可以過得很好，但錄影過程中，雙方仍頻頻無意間提及彼此，尼克開車時，更一度面露擔心表示，「她去泰國一個人，難道不會危險嗎？難道不會吃不習慣嗎？她一個人要怎麼拿行李箱？以前都是我幫她推的。」

▲尼克擔心Ashly。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）



影片共拆成上、下集，而在下集預告中，不僅Ashly委屈大哭，尼克更抱怨，「在一起妳都覺得理所當然。」疑似發生正面衝突，令外界好奇雙方是否真的出現分手危機？此外，上半段影片曝光後，對於雙方吵架原因，大部分網友一面倒力挺Ashly，「老實說我有點支持Ashly」、「連登記都還沒真的太誇張了，登記又不用很久」、「其實對女生來說結婚可能是這一輩子最重要的事，你一直說很忙女生當然會生氣啊」、「我覺得Ashly沒有無理取鬧，因為如果是我，我也會這樣」，也有粉絲留言勸和，「不要吵架啦～一定要和好。」意外掀起一陣熱議。

▲網友反應。（圖／翻攝自Youtube／尼克&ASHLY）