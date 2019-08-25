【迪士尼D23】湯姆霍蘭德首露面！證實「繼續演出蜘蛛人」網哭：愛你3000

記者洪文／綜合報導

迪士尼、索尼驚爆談判破局，《蜘蛛人》（Spider-Man）下一部電影將不再由漫威總裁凱文費吉製作，消息震驚許多粉絲。歷經4天之後，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）台灣時間25日半夜在迪士尼D23博覽會首度露面，正面回答分家事件，網友哭了：「愛你3000！」

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「星爵」克里斯普拉特現身迪士尼D23博覽會。（圖／翻攝自微博）



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面對連日來迪士尼、索尼《蜘蛛人》談判破局風暴，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德正面回應：「這是個瘋狂的一周，我打從心底地愛著你們，我愛你們3000遍。」（It’s been a crazy week, and I love you all from the bottom of my heart, and I love you 3000）

活動結束之後，湯姆霍蘭德接受外媒《娛樂周刊》訪問證實，將繼續演出「蜘蛛人」彼得帕克的角色，「基本上，我們拍了5部精彩的電影，5年了，我曾經有過很好的回憶，誰知道未來會怎樣？但我所知道的是，我將在我有生之年繼續扮演蜘蛛人，將來會很有趣的，我們選擇了這條路。蜘蛛人的未來將有所不同，但是同樣會很棒、令人驚豔，我們會找到新的方法讓它變得更酷。」

其實「蜘蛛人」湯姆霍蘭德為了宣傳皮克斯動畫電影《勇往直前》（Onward），而現身迪士尼D23博覽會。他與《星際異攻隊》男主角「星爵」克里斯普拉特為片中一對精靈兄弟配音，故事描述兩人在父親過世後，踏入一趟探索他們魔法世界被遺忘面貌的旅程。