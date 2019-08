【迪士尼D23】湯姆霍蘭德首露面！證實「繼續演出蜘蛛人」網哭：愛你3000

記者洪文/綜合報導

迪士尼、索尼驚爆談判破局,《蜘蛛人》(Spider-Man)下一部電影將不再由漫威總裁凱文費吉製作,消息震驚許多粉絲。歷經4天之後,「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)台灣時間25日半夜在迪士尼D23博覽會首度露面,正面回答分家事件,網友哭了:「愛你3000!」

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「星爵」克里斯普拉特現身迪士尼D23博覽會。(圖/翻攝自微博)



面對連日來迪士尼、索尼《蜘蛛人》談判破局風暴,「蜘蛛人」湯姆霍蘭德正面回應:「這是個瘋狂的一周,我打從心底地愛著你們,我愛你們3000遍。」(It’s been a crazy week, and I love you all from the bottom of my heart, and I love you 3000)

活動結束之後,湯姆霍蘭德接受外媒《娛樂周刊》訪問證實,將繼續演出「蜘蛛人」彼得帕克的角色,「基本上,我們拍了5部精彩的電影,5年了,我曾經有過很好的回憶,誰知道未來會怎樣?但我所知道的是,我將在我有生之年繼續扮演蜘蛛人,將來會很有趣的,我們選擇了這條路。蜘蛛人的未來將有所不同,但是同樣會很棒、令人驚豔,我們會找到新的方法讓它變得更酷。」

其實「蜘蛛人」湯姆霍蘭德為了宣傳皮克斯動畫電影《勇往直前》(Onward),而現身迪士尼D23博覽會。他與《星際異攻隊》男主角「星爵」克里斯普拉特為片中一對精靈兄弟配音,故事描述兩人在父親過世後,踏入一趟探索他們魔法世界被遺忘面貌的旅程。