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【迪士尼D23】《黑豹2》導演正式公布！「上映日期曝光」網：等好久

記者洪文／綜合報導

漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）在台灣時間25日凌晨於「迪士尼D23博覽會」正式宣布《黑豹2》（Black Panther 2）導演，以及上映日期。

▲▼《黑豹2》將由首集導演萊恩庫勒格（Ryan Coogler）再度擔任執導，預計於2022年5月6日上映。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲導演萊恩庫勒格、漫威總裁凱文費吉在迪士尼D23博覽會驚喜宣布《黑豹2》。（圖／翻攝自Marvel臉書）

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《黑豹2》將由首集導演萊恩庫勒格（Ryan Coogler）再度擔任執導，預計於2022年5月6日上映，形同接在《雷神索爾4》（暫譯，Thor: Love and Thunder）之後，也是開啟漫威電影宇宙第5階段的首部電影。

導演萊恩庫勒格表示：「我們不想浪費時間，我們真的想要把它拍好！」漫威總裁凱文費吉透露，導演已經提了一些想法，包括反派以及新的副標題，不過目前還不能公布太多細節。

事實上，《黑豹》2017年橫掃全球票房13.4億美金，成為影史最賣座的漫威個人電影，更在奧斯卡提名最佳影片等7項大獎，最終抱回最佳服裝設計等3項大獎，改寫全黑人演員主演電影歷史紀錄。續集《黑豹2》推出傳聞已久，卻未出現在上次聖地牙哥動漫展（SDCC）公布的第4階段片單當中，令外界頗為驚訝，如今終於正式宣布定案，粉絲都相當期待。

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迪士尼D23, D23, D23 Expo, 黑豹, 黑豹2

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