女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

記者傅家妤／綜合報導

陸綜《各位遊客請注意》近來正熱播中，該節目是由陳學冬、歐陽娜娜、鍾楚曦等人，擔任固定嘉賓，與素人一起旅遊，在最新一期節目中，鍾楚曦團內的曾當過明星助理的素人團友爆料，曾受到某女星欺負，不僅被對方在高速公路上丟包，還被要求睡在浴缸、飯店走廊等，雖然已經過去整整7年，但他至今仍難以忘懷：「我很恨她！」

▲鍾楚曦近來受邀參加陸綜《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博／《各位遊客請注意》）

在24日晚間播出的節目中，鍾楚曦團內的素人團友楊璐在飯桌上與眾人閒聊時，透露自己過去曾當過某女星的助理，當時他，曾因為在劇組幫其他藝人拿東西，而被該女星大罵，「她把我叫到房間裡罵我，她說我花錢請你來，是讓你當全劇組的助理嗎？其實她不懂我的意思，我想說我們新人剛出來的話，我想要去幫她維護一些人緣，（讓別人）覺得說她的工作人員很有禮貌，我是這個狀態。」

請繼續往下閱讀...

▲楊璐過去曾擔任過明星助理，談起過去工作的往事，讓人心疼。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

沒想到最後好意卻遭來一頓臭罵，讓他百思不得其解，「我就覺得我不知道我每次的行為是對還是錯，就我怎麼做，只能她說對就對，她說錯是錯，我沒有人生的判斷。」除此之外，楊璐也透露因為該女星拍黑又拍吵，曾要求他睡在浴缸、飯店走廊等，隨後還拍下照片，PO在朋友圈嘲笑，甚至還曾被對方丟包在高速公路上，用他的臉來練習化妝等等。

▲楊璐忍不住在鏡頭前落淚。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

種種行徑讓初入社會的楊璐非常受傷，覺得自尊心被踐踏，雖然至今已經過去7年，但是再次談起此事時，他還是忍不住淚崩，「她踐踏了我的善良和人格，你說我恨她嗎？我很恨她，因為確實她讓我有心理上的陰影。」看著楊璐痛哭的模樣，鍾楚曦也感到非常心疼：「璐璐是一個非常細膩的人，很善良，對人一點惡意都沒有，我想要給他更多的勇氣。」

►觀看楊璐爆料影片請點這裡

