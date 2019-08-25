ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

記者傅家妤／綜合報導

陸綜《各位遊客請注意》近來正熱播中，該節目是由陳學冬、歐陽娜娜、鍾楚曦等人，擔任固定嘉賓，與素人一起旅遊，在最新一期節目中，鍾楚曦團內的曾當過明星助理的素人團友爆料，曾受到某女星欺負，不僅被對方在高速公路上丟包，還被要求睡在浴缸、飯店走廊等，雖然已經過去整整7年，但他至今仍難以忘懷：「我很恨她！」

▲▼《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博、秒拍／《各位遊客請注意》）

▲鍾楚曦近來受邀參加陸綜《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博／《各位遊客請注意》）

在24日晚間播出的節目中，鍾楚曦團內的素人團友楊璐在飯桌上與眾人閒聊時，透露自己過去曾當過某女星的助理，當時他，曾因為在劇組幫其他藝人拿東西，而被該女星大罵，「她把我叫到房間裡罵我，她說我花錢請你來，是讓你當全劇組的助理嗎？其實她不懂我的意思，我想說我們新人剛出來的話，我想要去幫她維護一些人緣，（讓別人）覺得說她的工作人員很有禮貌，我是這個狀態。」

請繼續往下閱讀...

▲▼《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博、秒拍／《各位遊客請注意》）

▲楊璐過去曾擔任過明星助理，談起過去工作的往事，讓人心疼。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

沒想到最後好意卻遭來一頓臭罵，讓他百思不得其解，「我就覺得我不知道我每次的行為是對還是錯，就我怎麼做，只能她說對就對，她說錯是錯，我沒有人生的判斷。」除此之外，楊璐也透露因為該女星拍黑又拍吵，曾要求他睡在浴缸、飯店走廊等，隨後還拍下照片，PO在朋友圈嘲笑，甚至還曾被對方丟包在高速公路上，用他的臉來練習化妝等等。

▲▼《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博、秒拍／《各位遊客請注意》）

▲▼《各位遊客請注意》。（圖／翻攝自微博、秒拍／《各位遊客請注意》）

▲楊璐忍不住在鏡頭前落淚。（圖／翻攝自秒拍／《各位遊客請注意》）

種種行徑讓初入社會的楊璐非常受傷，覺得自尊心被踐踏，雖然至今已經過去7年，但是再次談起此事時，他還是忍不住淚崩，「她踐踏了我的善良和人格，你說我恨她嗎？我很恨她，因為確實她讓我有心理上的陰影。」看著楊璐痛哭的模樣，鍾楚曦也感到非常心疼：「璐璐是一個非常細膩的人，很善良，對人一點惡意都沒有，我想要給他更多的勇氣。」

►觀看楊璐爆料影片請點這裡

北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

推薦閱讀

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上

2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上

《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」

《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

各位遊客請注意, 鍾楚曦

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周杰倫全家東京度假！2歲Romeo「暴風成長」快追上小周周
  2. 老公艾力克斯隔空放閃！李詠嫻紐約行火辣翹臀成焦點　
  3. 1年前雷神弟衝火場救出15毛小孩　離婚後全給麥莉
  4. 歐巴氣炸：她叫我照鏡子！　當街拖行網紅正妹⋯辯稱「我只有拉頭髮」
  5. BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸
  6. 金卡戴珊修圖修上癮…連女兒也下毒手　新廣告腳趾頭變6根
  7. 雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰
  8. 子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了
  9. 《爸爸3》軒軒當哥哥了！　弟弟「跟媽媽姓」滿100天模樣首曝光
  10. 【蜘蛛人退出MCU】索尼爆願意「讓出25%票房」　迪士尼1個原因拒絕

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366