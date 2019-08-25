小鬼主持《玩很大》滿一年爆健檢亮警訊！怕老爸憂心他這樣做...

記者蕭雅玲／台北報導

小鬼（黃鴻升）加入《綜藝玩很大》主持群屆滿一年，日前上華視《天才衝衝衝》透露，今年二月去做健康檢查，才35歲的他被驗出有三高，為了不讓老爸擔心，他承諾老爸五月回診，數字一定會很健康，三個月內他靠健身、跑步以及飲食，不僅瘦身七公斤，也成功把三高數字降下來。

▲小鬼二月健檢驗出有三高問題。（圖／華視提供）

小鬼今年二月到醫院做全身健康檢查，檢查出來自己膽固醇過高，老爸得知後很擔憂他的健康狀況，不忍老爸年紀大還要擔心他，所以他下定決心減肥，靠著健身、跑步、飲食，「澱粉一天只吃早餐或中餐，晚餐一概不吃澱粉，多菜、水果，以前喜歡吃甜點，現在也通通都戒掉了！」

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他透露，以前每天早上起床就一定要來一杯拿鐵搭配甜點，但後來健康出狀況，所以只好改變飲食習慣，變成早上只喝黑咖啡，也完全戒掉甜食，一開始很不習慣，兩個月後才慢慢不去想那滋味，現在習慣後再也不會想吃甜食，也讓老爸鬆了口氣，不再為他的健康擔憂。

主持三立《綜藝玩很大》屆滿一年，坦承剛開始加入主持群時體力真的蠻累，每次都會累到無法做效果，「尤其一邊跑一邊講話，有時已經很喘，還要『練肖話』，加上體力不夠好就容易緊張，更別想要贏！」而這一年來，他努力練身體，一週上健身房三次，體力也愈來愈好。