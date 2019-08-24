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1年前雷神弟衝火場救出15毛小孩　離婚後全給麥莉

記者傅家妤／綜合報導

「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）與小天后麥莉（Miley Cyrus）10日對外宣布離婚消息，8個月婚姻告吹，兩人也已經正式遞交離婚文件，近日有消息傳出，法院批准了女方留下15隻毛小孩的申請，此後毛小孩都會與麥莉留在美國加州的住處。

▲▼麥莉豪宅也被燒了。（圖／翻攝自IG／麥莉、連恩漢斯沃）

▲麥莉與連恩共同養了許多毛小孩。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

麥莉一向都非常喜歡動物，她與連恩漢斯沃一起養了7隻狗、3隻貓、1隻豬、2隻迷你馬及2隻駿馬，共15隻毛小孩，據外媒《TMZ》報導，有知情人士透露，麥莉在申請文件中提出，想保留毛小孩的請求，法院最後也以這些毛小孩都是由她收養的，批准了該請求。

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▲連恩漢斯沃。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

▲連恩漢斯沃。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

▲毛小孩將會與麥莉留在美國加州。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

事實上，當初麥莉同意嫁給連恩漢斯沃也是與這些毛小孩有關，她過去在受訪時曾透露，自己原本沒有結婚的念頭，認為兩人已經互戴著戒指，而且一起生活多年，「根本就不覺得有結婚的必要，而且結婚這件事與我的性格有點格格不入。」但在馬里布的家遭遇火災的那刻，她看到連恩奮力救出15隻毛小孩，在她眼裡對方就是一個英雄，對連恩的愛意也更濃烈了，當下她就有了結婚的衝動，從這裡就可看出15隻毛小孩對她有多重要。

▲▼「雷神弟」連恩漢斯沃。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

▲先前兩人的家被燒毀，連恩漢斯沃奮力救出所有毛小孩。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

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