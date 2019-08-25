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張文綺舞廳大解放嗲喊：「碰我」！洋男落荒而逃

記者蕭雅玲／台北報導

張文綺日前上中天《愛的ABC-Jr英語練習生》錄影，笑言自己的英文是不惶多讓，「我的英文真的爛到爆，有一次我去舞廳看到一個超會跳舞的老外，我就過去和他說Can you touch me？touch me？（可以碰我嗎？）沒想到老外一聽落荒而逃！」

▲▼張文綺。（圖／中天提供）

▲張文綺破英文上節目讓她頭大。（圖／中天提供）

後來她回家問弟弟才發現「教」的英文是teach。」因為自己英文實在太爛，錄影時還擔心問比賽輸了會被懲罰嗎？聽到張文綺的英文讓主持人阿Ken不得不板起臉孔說：「輸的會打腳底板，還會烙上『英文』兩個字。」讓張文綺臉色凝重。

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當天錄影張文綺對戰崔佩儀、貝克宇母子組，沒想到崔佩儀自曝：「嫁給老公20年英語還是很爛」，不但語言能力沒進展，還自創「崔式英語」到處鬧笑話，不過崔佩儀非常重視兒子貝克宇的教育，甚至給人「虎媽」的印象，還曾經因為教育觀念不同爆發家庭革命，不僅老公對她離家出走沒意見，兒子也嗆聲人生被媽媽毀掉。

看似不合愛鬥嘴的母子檔，在錄影現場卻是超級有默契，崔佩儀和貝克宇兩人相互鼓勵、稱讚對方，被看好可奪冠，卻在其中一項遊戲關卡「描述題」遭遇危機。崔佩儀必須用英文敘述讓外籍老師猜出字卡上的英文單字，讓她「挫」到不行，想到以前丟臉的經驗：「以前沒有視訊只能講電話，有一次老公打電話來問說，妳現在在做甚麼？我說I open car（我開車）啦。」open car讓現場眾人笑翻，也讓貝克宇擔心冠軍獎座飛了！

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張文綺, 崔佩儀, 貝克宇

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