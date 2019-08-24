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雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

由IU主演的戲劇《德魯納酒店》，她飾演一名活了千年的冤魂「張滿月」，因帶有深深怨恨無法投胎，便創立「德魯納酒店」積陰德，送鬼魂最後一程。戲劇接近結局，24日播岀13集，她前世的恩恩怨怨也逐漸揭開面紗，遭摯愛青明背叛，她拿起劍朝對方砍去，但她不忍心下手，最後是青明自殺將劍刺向自己，死亡真相反轉，令粉絲瞬間淚崩。

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

▲薛志源要殺桑切斯。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）《德魯納酒店》每集都會有冤魂，連續殺人犯薛志源變成惡鬼，他第一個先找上同學桑切斯，企圖用熱水殺害對方，所幸死神出面挽救一切，卻讓他逃跑了。沒想到，他下一個對象跑去找美羅，她與戀人延宇約看電影，延宇卻被推下樓梯昏迷，張滿月趕到現場救人，卻也因此發現美羅跟延宇是一對情侶。

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▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

▲張滿月發現美羅跟延宇是一對。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

張滿月氣憤地質問具燦星：「延宇跟松華怎麼可以在一起？」具燦星鎮定地回答：「他不是延宇，是英秀，她不是松華，是美羅。」麻婆姑也勸她：「對妳來說是剩下的怨恨，但對於那個孩子（美羅）來說，只是一段忘記了的前世，就讓它過去吧。」她再度想起千年的恨，「我最珍惜的人跟我最恨的人變成情侶了，想殺死的人，就算殺了也無法彌補我的怨恨。」她哀傷地望向遠方：「死了，那個人已經在那天死了。」

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

▲▼青明自殺。（圖／翻攝自tvN）

▲▼清明自殺。（圖／翻攝自tvN）

鏡頭回到千年以前，張滿月闖進新婚房要殺了青明，男方因深愛著她放棄抵抗。青明哽咽說著「迎接成為新娘的妳，我很想念，很想摸摸妳，能再次見到妳很開心」，最後選擇自殺把劍刺向自己，臨死之前，他撐著最後一口氣：「這就是我們的最後。」接著，舉起手摸摸滿月的頭，青明望著她：「滿月，我要把妳放在心裡，成為沒有缺口的月亮。」他的遺言，解釋了為何張滿月這麼討厭看到滿月的來臨。

張滿月把城裡的所有人殺光，最後把她的士兵屍體拖在身後，朝著月之客棧走去，她自白：「我的罪很沉重、怨恨很深。」具燦星向她承諾：「我不是來了嗎？我雖然沒辦法消除你的痛苦，但我想把你從那裡拉出來。」

▲具燦星誤闖隧道，螢火蟲現身。（圖／翻攝自tvN）

▲具燦星誤闖隧道，螢火蟲現身。（圖／翻攝自tvN）

13集尾聲，一名人類男孩闖入酒店，結果誤闖通往陰間的道路，具燦星為了找回男孩，鼓起勇氣跑進隧道裡，沒想到在裡面迷失方向，此時，神秘的螢火蟲再度出現，原來這隻螢火蟲就是高青明，他為了將具燦星帶離隧道，附身在具身上，清明與滿月隔了千年再相見，他舉起手摸著滿月的頭，滿月望向具、滿眼淚水問道「你是誰？」最後一幕大反轉，令所有劇迷震驚直呼「編劇太強」、「什麼神反轉」、「他回來了」。

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

▲▼青明附身在具燦星身上，他回來了。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕哭崩（圖／翻攝自tvN）

▲▼清明附身在具燦星身上，他回來了。（圖／翻攝自tvN）

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德魯納酒店, IU, 呂珍九

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