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米津玄師YouTube破400萬訂閱！鎖國的JPOP如何接軌網路世代

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文／haji

米津玄師的YouTube頻道，日前（8/5）訂閱人數突破400萬大關，不僅是目前日本「歌手YouTube頻道」訂閱人數第1名外，他還有7支億萬觀看的音樂MV，其中日劇《法醫女王》主題曲《Lemon》更是超過4億觀看，刷新了日本音樂MV的觀看紀錄。

近期他為動畫電影《海獸之子》所寫主題曲〈海的幽靈〉，MV迅速的在兩個月內達到了4100萬觀看，也可望朝「億萬MV」的目標邁進。

米津玄師YouTube頻道。圖片翻攝自YouTube

日本百萬訂閱音樂類型YouTube頻道排名（數據截至2019/08）

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然而，大家看過上面的表格會發現，其實目前日本音樂類型的YouTube頻道並不算多，突破百萬訂閱的僅有16個。今天就藉由此份「日本YouTube百萬音樂頻道」名單，來帶大家看看為什麼這些音樂頻道可以突破百萬訂閱吧！

放眼世界的樂團：ONE OK ROCK、BABYMETAL

從日本發跡的搖滾樂團ONE OK ROCK以及BABYMETAL，因為創團初期目標就是放眼世界，目前許多活動都是在日本以外的國家進行，就連專輯也發售「日本版」、「國際版」等不同版本，因此兩團的官方頻道訂閱分別高達255萬及141萬，當中除了日本的粉絲外，還有許多日本以外國家的歌迷。

Niconico知名創作者：天月-AMATSUKI-、mafumafu、Eve等

在YouTube尚未成熟以前，揚名日本海內外的線上影音平台非「Niconico動畫」莫屬，當時天月-AMATSUKI-、mafumafu、Eve等人都是該平台上非常知名的翻唱歌手。米津玄師（當時名稱為hachi）及HoneyWorks，則是在Niconico上傳自製的音樂MV而受到關注。這些創作者從Niconico時期就有著大量粉絲，轉戰YouTube後也持續創作，不只吸引來自世界各地的粉絲，也大量的增加曝光機會，當中不少人更是因此被唱片公司簽下，出戰主流音樂市場。

翻唱頻道：Goose house、kobasolo

日本以往因版權政策較嚴格，所以許多音樂MV不是有鎖區，不然就是在線上完全聽不到，因此翻唱類型的頻道開始受到許多人的關注，漸漸地成為了日本高訂閱頻道中的佼佼者。

像是較有名的「Goose house」（目前此頻道已暫停更新，改為「Play.Goose」）有著251萬的訂閱人數，以一群人共同翻唱一首歌而獲得許多人喜愛；又或是有著205萬訂閱高人氣的kobasolo，常與素人歌手合作，將時下流行歌重新編曲後，翻唱出與原曲不一樣的風格而受到好評。且這兩個頻道都曾推出過原創專輯，讓頻道不只是翻唱，更有著自己的音樂作品。

看完前面的名單大家會發現，有許多日本人氣歌手並沒有創建個人頻道。當中有部分是因為經紀公司的版權政策因素，所以不在網路上串流自家藝人作品；有的則是因為MV大多是以唱片公司的頻道所發佈，所以才沒有個人頻道，但這並不影響觀看數，反而能夠屢屢創下驚人的成績。

像是愛貝克思（avex）的官方頻道目前訂閱為483萬人，為日本「音樂類型」頻道之首。日前（8/3）釋出「三代目 J SOUL BROTHERS from 放浪一族」與知名DJ Afrojack合作曲《SCARLET》的MV，短短兩天就突破100萬次觀看，除了歌手本身的知名度外，唱片公司的基礎訂閱人數的確也會為MV觀看次數帶來正面的影響。

Mr.Children、南方之星也跟上YouTube腳步！

隨著時代的改變，早期的經典樂團Mr.Children、南方之星等，也都陸續在YouTube上開設自己的官方頻道，並將音樂MV公開，更丟出許多珍貴的演唱會片段，讓歌迷直呼：「以前根本不可能會這麼大方地公開！」雖然這些頻道還未達到百萬訂閱，不過可以看得出來日本經紀公司的這波操作，是想要跟上現今網路世代的腳步，此舉也受到不少人的贊同。

最近可以看到有不少日本歌手願意將自己的作品放上YouTube，也有許多鎖區的MV漸漸開放，或許為的就是要因應時下的網路世代，增加更多曝光度，畢竟在現今，透過網路所能造成的巨大效益，的確是股不可小看的力量。

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關鍵字

米津玄師, ONE OK ROCK, BABYMETAL, 日韓風

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