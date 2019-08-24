VIXX LEO驚喜唱中文歌羞爆：好丟臉！慶功狂嗑韓式烤肉

記者吳孟庭／台北報導

南韓偶像團體VIXX主唱LEO首次在台灣開單獨演唱會，今（24）晚在ATT SHOWBOX大直館吸引800名星光（VIXX粉絲名稱）朝聖，他為了台粉特別準備驚喜舞台，演唱周杰倫的《星晴》，但力求完美的他直呼「太丟臉，發音好難」。晚上預計吃韓式烤肉，離台時間不公開。

▲▼韓星VIXX LEO台北演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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LEO開場以《The Flower》、《Blossom Tears》與《Free Tempo》掀起高潮，接著用中文向久等的粉絲打招呼，「大家好～我是VIXX的LEO」，並依序介紹了這三首歌以及新專輯《MUSE》所擁有的意義，表示很用心籌備了演唱會，還有用中文準備特別驚喜，希望大家能一起享受今晚。

▲LEO驚喜準備中文歌曲。（圖／記者李毓康攝）

果然演唱會中後段，音樂一下，LEO驚喜帶來周杰倫的《你好嗎》以及《星晴》兩首中文歌曲，用心準備讓星光超級感動，沒想到他唱完歌卻說，「覺得有點丟臉呢...雖然有努力的學習（中文），但是『ㄕ』跟『ㄙ』的發音真的是很難...」。

▲▼LEO首度在台北舉辦單獨演唱會。（圖／記者李毓康攝）

LEO一邊演出音樂劇，一邊準備台灣單獨演唱會，共帶來18首歌唱好唱滿，安可舞台更全場大合唱《꿈（夢）》，和動感的《Give Me Something》為今晚演出畫下完美的句點。他因昨晚接近凌晨12點才到台北下榻飯店，只吃了牛肉麵、炒飯，預計晚間在國父紀念館的韓式烤肉「咚咚家韓式豬肉」舉行慶功宴，離台班機不公開。