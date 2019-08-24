周興哲高雄開唱！　唱到一半「肌肉男原唱」嘉賓驚喜登台

記者關韶文／台北報導

亞洲創作新天王周興哲（Eric）24日晚間在高雄開唱，舉辦《你，好不好》世界巡回演唱會高雄站第一場，而當他唱歌愛歌《圍牆》時，嘉賓原唱李玖哲突然現身台上，周興哲滿懷感動對李玖哲表示在美國唸書時，「是Nicky哥一首一首的好歌，陪我度過求學時的寂寞時光！」

演唱會開始前，周興哲跟家人提到今天的嘉賓是李玖哲，他們都說不相信，他緊接大喊：「相信了嗎？」讓上萬名小興星都失聲大叫：「相信～！」李玖哲還在台上即興唱Eric的《怎麼了》，引起全場尖叫，但他也難為情說：「國語比較難，歌詞記不住。」但整座雄蛋都給他肯定，歡呼聲不絕於耳！

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▲▼李玖哲擔任周興哲演唱會嘉賓。（圖／星空飛騰提供）

李玖哲嘉賓當得貼心，直要主角下台休息換衣服，他關心Eric全身多少汗，順手就往哥兒們背上一摸，又讓全場興奮大尖叫一波，最後，他還不忘虧Eric常常沒穿衣服煮飯是吧？已走向台邊的Eric猛回頭說：「你想吃是吧？」笑點滿滿！

最特別的是，周興哲為了更親近三樓粉絲，也準備了「空中鋼琴」橋段，這段演出是粉絲票選、詢問度最高票，他無預警出現在舞台對面的子舞台，鋼琴自彈自唱升至3樓高，並在演唱《如果雨之後》時，與空中鋼琴橫越小巨蛋，緩緩駛向舞台降下，周興哲並在「著陸」後，演唱他生涯第一隻破億金曲《以後別做朋友》，他身穿粉色西裝深情唱著，風靡整座高雄巨蛋，全場演唱30首新歌金曲，令1萬1千名小興星如癡如醉。