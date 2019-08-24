吳翔震《緝魔》迷姦戲全身濕透！整形女「完事後真心話」讓他尷尬

記者洪文／綜合報導

藝人吳翔震在台灣電影《緝魔》飾演殺人魔，造型神祕詭異，其中一場殺人魔迷姦整型女的戲，頭戴防毒面具的吳翔震，只穿一件白色內褲，上映以來受到觀眾熱烈討論。

▲吳翔震在《緝魔》飾演殺人犯，與本人造型差很多。（圖／吳翔震工作室提供）



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吳翔震本人帥氣陽光，這次在《緝魔》中飾演殺人魔「肖一銘」，與過去暖男形象，有極大反差。當初為電影定裝時，其中有一套「服裝」，是白色內褲、長假髮，加上防毒面具，當他換上「戲服」從更衣間走出來，讓攝影師拍照時，現場所有工作人員目瞪口呆，因為造型變態詭異，而且底下一大包，引人側目，導演盧豐淵看了「肖一銘」的造型，十分滿意，直說「這個好」。

吳翔震認為只要符合角色需求，為藝術奉獻，他樂意配合。他在《緝魔》迷姦、性侵多位女性，其中包括邵雨薇飾演的法醫韓雪甯，當時他在拍這部電影時，整個人都在角色裡，內心狀態十分黑暗、痛苦、陰沈，甚至傷了自己，也傷了邵雨薇，兩人花許多時間才走出角色。

拍攝完迷姦整型女那場戲時，導演要求吳翔震必須演出震憾感。吳翔震說：「我戴著防毒面具，已經有點呼吸困難，還要賣力達到導演要求，在手術檯上演那場戲，到最後都快虛脫了。」最後終於拍完，全身汗水淋漓，吳翔震正準備離開時，飾演整型女的演員，竟然問吳翔震:「請問可以跟你拍照嗎?」他覺得尷尬，當場婉拒對方要求。事後他解釋，絕非高傲，而是在那種情況下，他真的沒辦法跟剛剛才被自己迷姦的人自拍合照。

事實上，吳翔震在《緝魔》造型變態詭異，幾乎認不出是他本人演出。他在映後座談請觀眾猜他在片中飾演哪個角色，仍有許多人舉手搶答「肖一銘」，令他很開心:「謝謝大家認出來是我！」曾有一位瘋狂女粉絲衝上台獻花給他，整個身體幾乎傾倒在他身上 ，還問他：「本人很帥，為什麼要飾演這麼恐怖的殺人魔？」他則笑回，樂意挑戰高難度角色。