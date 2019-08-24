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野生黎明現身容祖兒演唱會！　當神秘嘉賓「記錯日期默默走掉」…隔天黃牛票貴15倍

記者陳芊秀／綜合報導

香港女歌手容祖兒在紅館舉行《PRETTY CRAZY》演唱會，已經連唱18場，且每場都邀請大咖嘉賓，包括劉德華、張學友、鄭伊健、古天樂、楊千樺等人，讓黃牛票價也跟著炒高。陸網搶先曬出黎明現身的照片，沒想到傳出天王記錯日期來了，也讓最後一場嘉賓引爆更多好奇！

▲▼容祖兒演唱會，網友發現黎明現身，隨後傳出是天王記錯日期來了。（圖／翻攝自微博／港樂翻唱記、IG／容祖兒）

▲網友發現黎明現身容祖兒演唱會，隨後傳出是天王記錯日期來了。（圖／翻攝自黎明微博、容祖兒IG）

娛樂博主《港樂翻唱記》曬出照片，黑色車副駕駛座坐了一名男子，臉龐看起來正是天王黎明，引來好奇「黎明今天來了哇？」不過下一則貼文透露，「據說黎明記錯日期，他又走了。」引來網友笑翻「好搞笑」、「黎明好可愛。」

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▲▼容祖兒演唱會，網友發現黎明現身，隨後傳出是天王記錯日期來了。（圖／翻攝自微博／港樂翻唱記、IG／容祖兒）

▲容祖兒演唱會集郵天王，張學友當嘉賓。（圖／翻攝自IG／容祖兒）

▲▼容祖兒演唱會，網友發現黎明現身，隨後傳出是天王記錯日期來了。（圖／翻攝自微博／港樂翻唱記、IG／容祖兒）

▲容祖兒演唱會找來劉德華當嘉賓。（圖／翻攝自IG／容祖兒）

▲▼容祖兒演唱會，網友發現黎明現身，隨後傳出是天王記錯日期來了。（圖／翻攝自微博／港樂翻唱記、IG／容祖兒）

▲網友發現黎明現身容祖兒演唱會。（圖／翻攝自微博／港樂翻唱記）

據港媒《明報》報導，容祖兒最終場演唱會嘉賓瘋傳是黎明，成為繼劉德華、張學友又添一位天王嘉賓。她的演唱會門票從原價980港幣（約台幣3968元），被炒高到1萬5000港幣（約台幣6萬735元），歌迷為了集郵天王全拼了。

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