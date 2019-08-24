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《天空之城》秀韓瘦出瓜子臉　「微卷愛豆頭」帥照升級⋯網崩潰：看走眼！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》最終選出11名男偶像組成「X1」，話題仍持續延燒。在節目尚未開播前，備受討論、曾參與韓劇《天空之城》的14歲練習生李宥珍，最後雖然只得到55名就因淘汰而離開了比賽，但青春期的他迅速抽高，如今帥樣和先前判若兩人。

▲▼《天空之城》秀韓瓜子臉變更帥。（圖／翻攝自韓網）

▲李宥珍在《天空之城》飾演「秀韓」時，臉上還有嬰兒肥。（圖／翻攝自韓網）

李宥珍近照最近在韓網成為話題。原本在《天空之城》和《PRODUCE X 101》時長相都還像孩子的李宥珍，但他突然抽高，嬰兒肥也消了下去，完全進化成單眼皮「偶像臉」帥哥。

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▲▼《天空之城》秀韓瓜子臉變更帥。（圖／翻攝自韓網）

▲李宥珍瘦出了瓜子臉，還燙了「微卷愛豆頭」，帥樣再升級。（圖／翻攝自韓網）

先前就以一系列生活照引起關注，不過韓網近來更流傳李宥珍工作時、完成妝髮的照片。過去「國字方臉」的嬰兒肥消失，不但變成瓜子小臉，微卷、染成紅色系的偶像造型，更是讓大批網友大喊看走眼，直嘆：「現在也太帥了吧！」、「秀韓這樣我可以！」

▲▼《天空之城》秀韓瓜子臉變更帥。（圖／翻攝自韓網）

▲李宥珍如今已經擁有「偶像等級」外貌。（圖／翻攝自韓網）

李宥珍在《天空之城》飾演「珍熙家獨子」秀韓，該劇打破多項收視紀錄，成為近年來最受歡迎韓劇，也讓14歲的他在《PRODUCE X 101》尚未開播前，就成為備受矚目的練習生。原本是演員的李宥珍，相關人士透露，他對音樂活動十分有興趣，也努力準備著朝歌手發展。

▲▼《天空之城》秀韓（李宥珍）在《PRODUCE X 101》後激瘦。（圖／翻攝自韓網）

▲李宥珍參加《PRODUCE X 101》，臉上還有嬰兒肥。（圖／翻攝自Mnet）

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天空之城, 秀韓, PRODUCE X 101, 李宥珍

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