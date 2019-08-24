朱智勛自爆「下體很弱」！洩家族神秘基因：怕小孩長到200cm

記者吳孟庭／台北報導

因韓影《與神同行》「解怨脈」一角而翻紅的韓星朱智勛（주지훈），今（24）晚在台北舉辦見面會，面對粉絲提問，主動想答這題「結婚後想生幾個孩子？」他思索一下回應，「這不是我能決定的」，但因為家族基因都超高，怕生出巨人下一代，更自爆其實「下半身超弱」，全場大笑。

▲朱智勛搭配吉他清唱卻小出槌。（圖／欣亦隆提供）

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朱智勛今晚在花漾Hana展演空間舉辦首次在台見面會，他開場以吉他伴奏先演唱《去看星星吧》卻疑似走音，之後趕緊解釋，因為樂手平常都不運動，今天早上卻被他拉去運動導致手抖彈錯，因此才讓他唱一唱落拍。

中間進行粉絲QA提問環節，有台粉直接用韓文寫「請抱抱我」被朱智勛看見，他大吼「那就上來吧」，直接走向前、張開雙臂，並非常大力抱緊，引起全場500粉絲尖叫。

▲朱智勛怕小孩長到200公分。（圖／欣亦隆提供）

朱智勛主動想回答結婚後想生幾個孩子的問題，先回應：「這應該不是我能決定的，但如果要生應該是一個以上。」但想了想又說，「因為爺爺、爸爸到我，一代比一代高，我的小孩會不會長到200公分？」主持人So What笑說，「那以後可能會當模特兒或籃球員」，他自己加碼爆料，「但我下體（下半身）很弱耶～」又讓全場大笑。

接著他還演唱IU《夜信》、李笛《不要擔心》，一展難得聽見的歌喉。但他坦言唱歌比演戲困難，朱智勛笑說，「在唱歌的時候不知道視線要擺在哪，只有伴奏音的時候，看著台下都覺得很害羞。」不過談到演戲就很大方自在，尤其是許多人認識他的第一部作品－電視劇《宮》。

▲朱智勛大方談過去與未來作品。（圖／欣亦隆提供）

「其實一開始我拒絕拍《宮》，因為當時什麼都不懂，又沒有試鏡就找我演這種大戲，是導演3個星期間狂打電話罵我，最後還是演了。」朱智勛說自己不是主修演戲，當模特兒的時候也沒有去演員班上過什麼課，很多都不知道，「畢竟沒有太多經驗，突然要我演男主角，才會非常害怕。」

他也回憶因《宮》受到很大歡迎，卻也有缺點，「導致我之後每部戲都穿西裝，好像因為受到這部劇影響，之後演的每個角色都差不多。」回想新人時期比起NG，「比較困難的是，演得不太好想要重來的時候，因為是新人比較不敢講。」

▲朱智勛首次舉辦台北粉絲見面會。（圖／欣亦隆提供）

現在朱智勛已在演藝圈打滾14年，不但更了解演藝圈應對進退，「酒量也變好了，因為我總是片場中的忙內（指老么），前輩們給的酒只能接受啊，所以健康也變得比較差了。」還說現在如果能對20代的自己說一句話，會是「好好地生活吧！」最後更透露今晚將在台北大嗑火鍋，「我很喜歡吃火鍋，但白湯我幾乎不吃，只吃麻辣火鍋。」