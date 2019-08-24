ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐巴氣炸：她叫我照鏡子！　當街拖行網紅正妹⋯辯稱「我只有拉頭髮」

記者陳芊秀／綜合報導

日本網紅正妹Miyurin（みゆりん）長相清純甜美，23日前往南韓旅遊時，控訴遭當地男子扯頭髮毆打，影片、截圖在網路公開後，震驚日韓民眾！男方隨後被警方要求到案說明。

▲▼Miyurin反駁施暴男沒有打人。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲日本網紅正妹Miyurin前往南韓旅遊遭男子搭訕施暴。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

影片中，Miyurin和朋友並肩走在首爾弘大路上，碰上穿紫色上衣的男子搭訕，持續無視的反應卻讓對方爆怒，並且持續被緊跟、男子更口出惡言。她因為害怕沿路拍下影片存證，沒想到該名男子突然衝上來，推特曬出截圖，當時男子用力扯黑衣女孩長髮，也有女孩疑似遭踹倒地的畫面，貼文最後寫道：「韓國治安太差了實在受不了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼Miyurin反駁施暴男沒有打人。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin逛街遇到男子搭訕，拒絕反遭打，「韓國治安太差受不了。」（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲▼日網紅正妹みゆりん南韓觀光被男子搭訕，拒絕反遭扯髮踹地。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin倒地，被男子緊拽長髮。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲▼日網紅正妹みゆりん南韓觀光被男子搭訕，拒絕反遭扯髮踹地。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin被男子扯髮不放，兩人推擠畫面衝擊網友。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

女孩遭男子施暴畫面曝光後，Miyurin的貼文造成17萬網友按讚，11萬人轉發，超過5000則留言譴責暴行。根據韓媒《YTN》報導，遭控施暴的男子年紀35歲，受訪時透露，回家路上見到6名日本女生在說話，因為自己學日文所以趁著酒意說了幾句日文，「那女生叫我照照鏡子，而且一開始那女生也對我口出惡言，也用日文罵了幾句。」他原本就對自己的臉感到自卑，對於扯女生頭髮一事感到後悔，口氣顯得委屈，不過否認暴行，「我沒有出手，影片也沒有打人的畫面，是照片看起來像我有打人。」當時雙方在眾人見證下和解收場，由於外界批評如果造成女方受傷怎麼辦，對此他再度表達後悔之意，強調會把事實告訴警方，需要的話也會向女方道歉。

Miyurin曬出照片指控施暴男，引發日韓兩國熱議，影片中被扯髮的女生鞋子被質疑一度變成運動鞋，又扯出影片造假疑雲。對此她曬照回應，因為當時還有5個女生在場，其中一位和自己穿著、髮型相似，是網友認錯人。

有關施暴男受訪否認出手，Miyurin於24日再度發文：「為什麼要說謊到這程度，實在太難過了，我本來就不會說韓文，也聽不懂要怎麼惡言相向，為什麼要特地跟一個男的吵架呢？真的到極限了。」雙方各執一詞，她的推特、IG湧入眾多網友力挺，也有韓國網友留言道歉，同時許多人建議尋求大使館協助。

▲▼Miyurin反駁施暴男沒有打人。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin反駁施暴男受訪強調沒打人，並說「我不懂韓文怎麼口出惡言？」（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲▼Miyurin反駁施暴男沒有打人。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin透露頭被打的地方有異狀，要去醫院檢查。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

推薦閱讀

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上

2019年KPOP這5團掌控世界版圖！唯有一組超過10年被畫上

《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」

《甄嬛傳》女星抑鬱症原因疑曝光！瘋傳「被男友賣給高層」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

具惠善「沈痛女人心聲」3金句　網看文筆跟著落淚：最悲傷的文字

「人間最強Body」引退3年當媽…L級胸部垂到腰！　未P原圖曝真面目

Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

裴斗娜「按讚」具惠善反擊貼文！　2舉動網暴動：姐姐好帥氣

子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了

雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

網紅, 正妹, 南韓, 歐巴, 弘大

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周杰倫全家東京度假！2歲Romeo「暴風成長」快追上小周周
  2. 老公艾力克斯隔空放閃！李詠嫻紐約行火辣翹臀成焦點　
  3. 1年前雷神弟衝火場救出15毛小孩　離婚後全給麥莉
  4. 歐巴氣炸：她叫我照鏡子！　當街拖行網紅正妹⋯辯稱「我只有拉頭髮」
  5. BY2《明日之子3》總決賽名次出爐了！　網一看全氣炸
  6. 金卡戴珊修圖修上癮…連女兒也下毒手　新廣告腳趾頭變6根
  7. 雷／《德魯納》IU親眼見O自殺　「他回來了」劇迷見最後一幕崩潰
  8. 子瑜後台玩遊戲被拍！一彎腰「蹦出邪惡深溝」網一看全瘋了
  9. 《爸爸3》軒軒當哥哥了！　弟弟「跟媽媽姓」滿100天模樣首曝光
  10. 【蜘蛛人退出MCU】索尼爆願意「讓出25%票房」　迪士尼1個原因拒絕

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366