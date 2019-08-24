歐巴氣炸：她叫我照鏡子！　當街拖行網紅正妹⋯辯稱「我只有拉頭髮」

記者陳芊秀／綜合報導

日本網紅正妹Miyurin（みゆりん）長相清純甜美，23日前往南韓旅遊時，控訴遭當地男子扯頭髮毆打，影片、截圖在網路公開後，震驚日韓民眾！男方隨後被警方要求到案說明。

▲日本網紅正妹Miyurin前往南韓旅遊遭男子搭訕施暴。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

影片中，Miyurin和朋友並肩走在首爾弘大路上，碰上穿紫色上衣的男子搭訕，持續無視的反應卻讓對方爆怒，並且持續被緊跟、男子更口出惡言。她因為害怕沿路拍下影片存證，沒想到該名男子突然衝上來，推特曬出截圖，當時男子用力扯黑衣女孩長髮，也有女孩疑似遭踹倒地的畫面，貼文最後寫道：「韓國治安太差了實在受不了。」

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▲Miyurin逛街遇到男子搭訕，拒絕反遭打，「韓國治安太差受不了。」（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin倒地，被男子緊拽長髮。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin被男子扯髮不放，兩人推擠畫面衝擊網友。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

女孩遭男子施暴畫面曝光後，Miyurin的貼文造成17萬網友按讚，11萬人轉發，超過5000則留言譴責暴行。根據韓媒《YTN》報導，遭控施暴的男子年紀35歲，受訪時透露，回家路上見到6名日本女生在說話，因為自己學日文所以趁著酒意說了幾句日文，「那女生叫我照照鏡子，而且一開始那女生也對我口出惡言，也用日文罵了幾句。」他原本就對自己的臉感到自卑，對於扯女生頭髮一事感到後悔，口氣顯得委屈，不過否認暴行，「我沒有出手，影片也沒有打人的畫面，是照片看起來像我有打人。」當時雙方在眾人見證下和解收場，由於外界批評如果造成女方受傷怎麼辦，對此他再度表達後悔之意，強調會把事實告訴警方，需要的話也會向女方道歉。

Miyurin曬出照片指控施暴男，引發日韓兩國熱議，影片中被扯髮的女生鞋子被質疑一度變成運動鞋，又扯出影片造假疑雲。對此她曬照回應，因為當時還有5個女生在場，其中一位和自己穿著、髮型相似，是網友認錯人。

有關施暴男受訪否認出手，Miyurin於24日再度發文：「為什麼要說謊到這程度，實在太難過了，我本來就不會說韓文，也聽不懂要怎麼惡言相向，為什麼要特地跟一個男的吵架呢？真的到極限了。」雙方各執一詞，她的推特、IG湧入眾多網友力挺，也有韓國網友留言道歉，同時許多人建議尋求大使館協助。

▲Miyurin反駁施暴男受訪強調沒打人，並說「我不懂韓文怎麼口出惡言？」（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

▲Miyurin透露頭被打的地方有異狀，要去醫院檢查。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）