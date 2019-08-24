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Marshmello棉花糖確定10月來台！「首次大型專場」網狂推：超期待

記者洪文／台北報導

美國人氣DJ「trap天神」Marshmello（棉花糖）以「全罩式頭套」的呆萌形象紅遍全世界，連續2年高居世界百大DJ第10名。「Live Nation理想國」宣布他將在10月26日來台表演，這也是他首次來台舉辦個人大型專場，消息一出許多電音粉絲相當興奮：「太期待了！」

▲▼「奶油田」首次登台！　Marshmello意猶未盡：還要再來。（圖／Super Chill Events提供）

▲Marshmello在2017年Creamfields Taiwan首次來台意猶未盡。（圖／Super Chill Events提供）

Marshmello在2017年Creamfields Taiwan擔任壓軸，初次來台就忘不了粉絲的熱情。他在表演後透過經紀公司表示，對於粉絲們驚人的熱情活力感到非常窩心，希望盡快再來台灣和大家見面，果然隔年即再度來台在Ultra Taiwan表演，即使下著大雨依舊澆不熄粉絲的熱情。

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身為超人氣DJ的Marshmello表演行程滿檔，過去一直有主辦單位希望邀他來台舉辦專場，如今確定在10月26日來台，主辦單位「Live Nation理想國」向《ETtoday》證實為「個人專場」，這也是他首次在台舉辦大型專場。據悉，表演場地可能如同The Chainsmoker專場一樣選在室內，而主辦單位僅透露「很快就會公布」不願多透露相關細節。

▲▼Marshmello棉花糖10月26日來台。（圖／翻攝自Live Nation理想國臉書）

▲Marshmello棉花糖確定10月26日來台。（圖／翻攝自Live Nation理想國臉書）

現年27歲的Marshmello自從2015年開始在SoundCloud發布個人創作，逐漸打開知名度。他在2016年發行單曲《Alone》竄紅，至今Youtube觀看次數超過14億，同年他首度擠入世界百大DJ第28名。他一直以「全罩式頭套」表演，真實身分一直受到外界關注，直到2016年《富比士》證實真名為克里斯多福（Christopher Comstock）。

Marshmello近年來與多位流行歌手合作，包括2017年與小天后賽琳娜戈梅茲（Selina Gomez）合作單曲《Wolves》，去年又與「英國超殺歌姬」安瑪莉（Anne-Marie）合作《FRIENDS》以及巴士底樂團（Bastille）合作單曲《Happier》皆在Youtube突破3億觀看次數，而且攻佔各大音樂排行榜，更讓他在全球人氣不斷攀升，連續2年高居世界百大DJ第10名。

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