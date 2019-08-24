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尖叫！方大同冒風雨開唱　觀眾席突騷動...一看是「張惠妹」

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王方大同今晚在小巨蛋舉辦「TIO 靈心之子」演唱會，睽違8年再度攻蛋，天后張惠妹也自掏腰包買票來聽歌，低調坐在觀眾席，經紀人陳鎮川表示張惠妹剛從長沙返台，一下飛機就前來小巨蛋，透露張惠妹一直很欣賞他，也在演唱會唱過方大同的《愛愛愛》。

▲方大同今晚舉辦「TIO靈心之子」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲方大同今晚舉辦「TIO靈心之子」演唱會。（圖／記者張一中攝）

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開場由方大同旗下歌手王詩安、孔藝弦接力演唱，方大同緊接著登台，以招牌R＆B唱腔深情演唱《悟空》、《Flow》和《Throw It Off》，讓全場觀眾聽得如癡如醉，這次開唱強碰颱風，方大同先是感謝粉絲無懼風雨前來，接著說：「真的很久沒見到台灣的大家，所以今晚我們賦音樂把很多第一次都獻給了小巨蛋的你們，希望你們大家都覺得值回票價。」

▲▼方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲方大同演唱多首經典歌。（圖／記者張一中攝）

▲▼方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

唱到《夠不夠》之前，方大同也表示：「上禮拜開始有點咳嗽，今天有點破音，我破音蠻多次的 ，但我會盡量撐住。」今晚開唱，方媽媽特地準備素食給方大同補充體力，上台前也都會拍他肩膀喊「Good Show」，更組成近20人的親友團，昨搶先看他彩排、替他打氣。

演藝圈好友陶晶瑩、盧廣仲、邵雨薇、李杏、孫盛希、柯有倫和老婆Donna等都到場力挺，陶晶瑩讚方大同：「有神快拜！」也打趣說：「他雖然吃素，但有這麼豐富的音樂性，他不只唱得好，在編曲和樂手的挑選都是世界級的」。這次演唱會票房近9成，總成本約千萬，收入980萬元。

▲▼張惠妹出席方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲張惠妹自掏腰包買票聽歌。（圖／記者張一中攝）

▲陶晶瑩讚方大同的演唱會聲光效果很棒。（圖／記者張一中攝）

▲陶晶瑩讚方大同的演唱會聲光效果很棒。（圖／記者張一中攝）

▲▼柯有倫和老婆Donna。（圖／記者張一中攝）

▲柯有倫和老婆Donna。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫盛希朝聖聽歌。（圖／記者張一中攝）

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